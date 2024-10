Grande attesa per il penultimo appuntamento di “Tale e Quale Show” con Carlo Conti

Pubblicità

Condividi

Tale e Quale Show si avvicina alla finale con il settimo appuntamento, che andrà in onda venerdì 1 novembre alle 21.25 su Rai 1. Il programma, condotto da Carlo Conti e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, vede salire la tensione tra i concorrenti, pronti a dare il massimo per conquistare la vetta della classifica.

La classifica provvisoria e i risultati della scorsa puntata

Nel precedente appuntamento, Kelly Joyce ha conquistato la prima posizione con la sua straordinaria interpretazione di Grace Jones in “I’ve seen that face before (Libertango)”. La classifica provvisoria vede in testa Verdiana, seguita da Bonciani e dalla stessa Joyce. I distacchi sono minimi, quindi sono possibili colpi di scena nell’episodio di venerdì.

Pubblicità

Le esibizioni della serata: da Joe Cocker a Rihanna

Ecco gli abbinamenti per il penultimo appuntamento: Simone Annicchiarico omaggerà Joe Cocker, mentre Massimo Bagnato si esibirà come Sergio Endrigo. Tra gli altri concorrenti, Thomas Bocchimpani interpreterà il cantante degli A-Ha, Morten Harket, e Feisal Bonciani ricorderà Michael Jackson. Da segnalare anche Kelly Joyce nei panni di Rihanna, Justine Mattera in quelli di Don Lurio e Giulia Penna come Ornella Vanoni.

Giuria e votazione del pubblico

La giuria, composta da Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, sarà affiancata per la serata da Massimo Lopez. Le performance verranno valutate per l’abilità dei concorrenti nell’immedesimarsi nei personaggi, grazie anche al supporto del pubblico, che potrà votare tramite i social.

Allenamenti e preparazione dei concorrenti

Ogni concorrente ha lavorato intensamente sotto la guida dei vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, oltre al sostegno dell’actor coach Emanuela Aureli. Il maestro Pinuccio Pirazzoli ha curato le basi musicali e gli arrangiamenti, rendendo ogni esibizione unica.

Il percorso di Simone Annicchiarico

Tra i protagonisti, spicca il nome di Simone Annicchiarico, figlio di Walter Chiari e Alida Chelli, che esordì su Rai 2 accanto a Heather Parisi in “Arriba!!! Arriba!!!”. Negli anni, Annicchiarico ha partecipato a vari programmi, affermandosi come volto noto della TV italiana.



Il penultimo appuntamento di Tale e Quale Show promette di emozionare il pubblico, tra interpretazioni e sfide mozzafiato. Lascia il tuo commento nel form in basso e facci sapere chi secondo te merita il primo posto!