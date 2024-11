Gli investitori hanno davvero perso il rally di azioni e obbligazioni?

Pubblicità

L’opportunità di investire oltre il breve termine

Mike Gitlin, CEO di Capital Group, aveva previsto che la fine della campagna di rialzo dei tassi della Federal Reserve potesse rappresentare un’opportunità per gli investitori. Guardando al passato, i mercati hanno spesso mostrato forti rendimenti quando la banca centrale ha iniziato a tagliare i tassi. Questo scenario si è dimostrato vero anche nell’ultimo anno, con un portafoglio bilanciato 60% azioni e 40% reddito fisso che ha registrato un guadagno superiore al 26%. Investire richiede una prospettiva di lungo termine e chi ha scelto questo approccio ha già raccolto i benefici. Ma per chi ha atteso, è troppo tardi? Noi pensiamo di no.

Le obbligazioni e l’effetto dei tagli della Fed

Con la recente decisione della Federal Reserve di ridurre i tassi, molti si domandano se abbiano perso l’occasione per entrare nel mercato obbligazionario. I tagli dei tassi offrono però ancora potenziale per chi cerca rendimenti stabili. Un portafoglio orientato su obbligazioni di alta qualità con una duration moderata potrebbe beneficiare dell’attuale scenario di mercato, sia in termini di rendimento sia come diversificazione rispetto alle azioni. Se la Fed procede con tagli graduali, le obbligazioni societarie e altri settori rimangono attraenti, specie in caso di un atterraggio morbido dell’economia.

Azioni selettive: dove trovare opportunità oggi

Sebbene alcuni titoli appaiano costosi, restano settori con grandi prospettive di crescita. Alcuni comparti, come le attrezzature aerospaziali e le biotecnologie, si trovano in una fase di espansione grazie alla ripresa dei viaggi e allo sviluppo di trattamenti innovativi. Il settore dell’intelligenza artificiale e l’infrastruttura per supportare i data center sono in forte espansione, così come la domanda di elettricità spinta dall’aumento dei veicoli elettrici. Con l’incremento della produzione di energia nucleare e di gas naturale, riteniamo che ci siano molteplici possibilità di investimento per chi desidera guardare avanti con ottimismo.

L’importanza di un portafoglio bilanciato nel lungo termine

La storia ci insegna che, sul lungo periodo, le azioni, le obbligazioni e i portafogli bilanciati superano le alternative più conservative. Ora che la Fed si è impegnata a mantenere una politica di riduzione dei tassi, è probabile che la domanda per gli asset di rischio cresca, favorendo il sostegno ai prezzi di mercato e creando potenziali opportunità di rendimento per gli investitori a lungo termine.