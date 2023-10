Giulia Fradegrada cresce in Garbe Industrial Real Estate Italy

Condividi

Già senior investment e asset manager, Giulia Fradegrada sarà responsabile del dipartimento Investment per la branch italiana del gruppo leader europeo nella logistica

Milano, 3 ottobre 2023 – Garbe Industrial Real Estate GmbH (“GARBE”), leader nel mercato immobiliare logistico, industriale e tecnologico in Germania e in Europa, annuncia la nomina di Giulia Fradegrada a Head of Investment Italy con l’obiettivo di incrementare il portafoglio logistico di GARBE in Italia e di gestire il team investment che già opera nel Paese.

Nel team di GARBE fin dalla apertura della branch italiana – nel maggio 2021 – con il ruolo di Senior Investment e Asset Manager al fianco del country head Marco Grassidonio, in questi anni ne ha supportato lo sviluppo durante le fasi di avvio, strutturazione e consolidamento dell’ufficio italiano e ha seguito direttamente gli investimenti effettuati dal gruppo in Italia, dal sourcing delle opportunità fino all’execution.

Il nuovo ruolo si inserisce nel piano di crescita avviato da GARBE sul mercato italiano dove la società ha all’attivo investimenti in logistica, alcuni Core, altri in fase di sviluppo, e varie ricerche nei settori logistico e industrial, con profili di rischio variabili dal core allo sviluppo speculativo.

Giuliavantauna consolidata esperienza negli investimenti immobiliari in logistica. Prima di entrare in GARBE, si è occupata di asset management e transaction in due primarie società di Real Estate attive a livello Paneuropeo. Nel suo background, la laurea in Ingegneria ed Urbanistica al Politecnico di Milano e un’esperienza all’estero presso la University of West of England di Bristol.

Giulia Fradegrada, Head of Investment Italy di Garbe Industrial Real Estate Italy ha commentato: “Sono fiera di far parte di un team dinamico e in forte crescita. Questi anni in Garbe sono stati fondamentali per il mio percorso professionale e personale, e questo nuovo ruolo mi spinge ad essere sempre più determinata nel dare il mio contributo allo sviluppo delle attività che stiamo portando avanti in Italia.”

“L’attrattività dei talenti e la valorizzazione delle risorse interne è tra le nostre priorità. Il nuovo incarico è la conferma del talento e della professionalità di Giulia con cui ho condiviso i primi passi nel progetto italiano di Garbe. Oggi siamo tra i protagonisti in un mercato pieno di sfide, dove gli investimenti in logistica si confermano tra i più attrattivi e dinamici, e con tutta la squadra stiamo lavorando per portare a termini una pipeline ambiziosa di progetti sul territorio.” ha commentato Marco Grassidonio, Country Head di Garbe Industrial Real Estate Italy.