Giulia e Michele donano il sangue al Meyer prima di sposarsi

Prima del sì, una coppia fiorentina fa tappa al Meyer per un gesto di generosità, ispirati da una lunga storia di donazioni e affetto per l'ospedale pediatrico.

Una giornata speciale all’insegna della generosità

Prima di pronunciare il sì nella suggestiva Sala Rossa del Comune di Firenze, Giulia e Michele, storici donatori, hanno deciso di fare un’ultima tappa al Centro trasfusionale dell’Ospedale Meyer per donare il sangue. Questo gesto simbolico, che riflette il loro impegno e il loro legame con l’ospedale pediatrico, ha reso la giornata ancora più significativa e unica.

Un matrimonio tra amore e solidarietà

Dopo la donazione, Giulia e Michele si sono diretti a Palazzo Vecchio per celebrare il loro matrimonio. Con una cerimonia intima e commovente, la coppia ha suggellato il proprio amore in un contesto di grande solidarietà. Dopo la cerimonia, il rinfresco si è svolto nella Rsa dove è ospitata la madre di Michele, permettendole di partecipare, anche se a distanza, a questo momento indimenticabile.

Un legame lungo quattordici anni con il Meyer

Giulia e Michele donano sangue al Meyer da ben quattordici anni, una scelta ispirata dalla loro volontà di fare del bene. Giulia ricorda che donare in questa giornata speciale rappresenta un modo per celebrare l’importanza della donazione di sangue, un gesto che aiuta sia bambini che adulti in situazioni critiche. Il loro anniversario, d’ora in poi, sarà anche un’occasione per ricordare l’importanza del dono, e magari, ispirare altri a seguire il loro esempio.

Un gesto in memoria di un amico speciale

Nel cuore di Giulia e Michele c’è anche il ricordo di Claudio, un altro affezionato donatore del Meyer. Amico di lunga data, Claudio si era avvicinato alla donazione proprio grazie a Giulia e Michele e, dopo aver visto i piccoli pazienti, aveva iniziato a frequentare il Centro con costanza. In sua memoria, la coppia ha voluto che questo gesto fosse anche un tributo alla sua generosità.

L’importanza del legame tra Avis e Meyer

Secondo Adriano Rossi, presidente dell’Avis di Campi Bisenzio, l’associazione ha un legame speciale con l’ospedale Meyer, poiché il 97% dei donatori sostiene il fabbisogno di sangue per bambini e adolescenti ricoverati. La storia di Giulia e Michele rappresenta un esempio perfetto di questo legame e dimostra come un gesto semplice possa trasformare una giornata speciale in un’occasione per aiutare il prossimo.