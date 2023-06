GIRO DONNE 2023: AL VIA LA CAMPIONESSA ITALIANA ELISA LONGO BORGHINI

Condividi

La neolaureata campionessa italiana a cronometro e in linea Elisa Longo Borghini sarà al via del Giro d’Italia donne 2023 per puntare ad un successo di tappa.

Elisa Longo Borghini (Lidl Trek) è pronta ad affrontare il suo dodicesimo Giro d’Italia, il quarto con il tricolore. L’atleta del team Lidl Trek è stata protagonista di una settimana da sogno a Comano Terme in cui ha vinto il settimo titolo italiano a cronometro e il quarto in linea.

Dal 2014 la campionessa di Ornavasso è un habitué del Giro donne che ogni hanno cerca di onorare al meglio. Nel 2017 è stata ad un passo dalla vittoria della maglia rosa chiudendo seconda dietro ad Anna van der Breggen. Nel 2020 è arrivata terza nella classifica generale alle spalle di Anna van der Breggen e Katarzyna Newiadoma; nello stesso anno ha indossato la maglia rosa dopo la crono di apertura di Grosseto e ha vinto l’ottava tappa con arrivo a San Marco la Catola. Nell’albo d’oro figura sette volte come vincitrice della maglia blu come migliore italiana (2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021)

Nel palmares di Elisa Longo Borghini, oltre agli undici titoli italiani, spiccano il bronzo olimpico nella gara in linea del 2016 e 2021, il bronzo mondiale nel 2012 e 2020, un giro delle Fiandre (2015) e una Parigi Roubaix (2022)

Ecco le parole di Elisa Longo Borghini a proposito della sua partecipazione al Giro Donne.

«È un’emozione bellissima poter essere sulle strade della propria nazione con il tricolore, è un simbolo distintivo che riempie di orgoglio e da una bella carica. L’ho indossato l’ultima volta nel 2021 e in alcune tappe ero un po’ in difficoltà, la gente sulle strade mi ha letteralmente spinto con il tifo, non conoscevano tutti il mio nome, ma il tricolore è stato un simbolo in cui si sono identificati. Ho avuto proprio un tifo extra e grazie al calore della gente ho avuto la spinta a non mollare mai e a lottare con tanta grinta.»

«Per me il Giro d’Italia donne rappresenta davvero tantissimo, è sempre stata la corsa più lunga ed importante del calendario femminile. Il Tour de France ha richiamato l’attenzione di molte atlete, ma per me come italiana il Giro donne ha un posto speciale nel mio cuore. Ci tengo veramente ad essere presente, è quasi un obbligo per il mio paese e per la gente che mi supporta, bisogna sempre onorare le corse di casa.»

«Abbiamo una squadra molto forte e credo che resteremo tutte compatte aiutandoci a vicenda. Non punterò alla classifica generale, ma affronterò comunque il Giro con tanta grinta e tenacia. L’obiettivo mio e della squadra sono le vittorie di tappa, ogni giorno pedalerò con grinta e determinazione dando tutta me stessa stando sempre pronta a cogliere ogni occasione che mi si presenterà davanti cercando anche di onorare al meglio la maglia di campionessa italiana.»