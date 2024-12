Giovanni Turi: un nuovo capitolo tecnologico per Wide Group

Wide Group annuncia l’ingresso di Giovanni Turi come nuovo Chief Technology Officer, portando innovazione e solidità ai sistemi IT aziendali.

Un leader tecnologico per il futuro di Wide Group

Wide Group, una delle società di brokeraggio assicurativo più dinamiche in Italia, ha recentemente annunciato una nomina di grande rilievo: Giovanni Turi è stato scelto come nuovo Chief Technology Officer (CTO). Con un’esperienza decennale in ambiti complessi come banche, telecomunicazioni e pubblica amministrazione, Turi guiderà la gestione strategica dei sistemi IT del gruppo.

La sua missione sarà quella di sviluppare l’infrastruttura tecnologica interna, ponendo Wide Group all’avanguardia nel settore. Questo passo rappresenta la volontà del gruppo di consolidare la sua posizione di leader tecnologico, rendendosi un punto di riferimento per l’innovazione digitale nel mondo assicurativo.

Un percorso professionale d’eccellenza

Giovanni Turi, romano classe 1976, vanta un curriculum ricco e diversificato. Prima di unirsi a Wide Group, ha ricoperto ruoli strategici in aziende di spicco come Nexi, dove è stato Regional CIO per l’Europa centrale e meridionale, e in Vodafone, dove ha diretto progetti globali di digital engineering e chatbot development.

La sua carriera è iniziata con brillanti risultati accademici: un Master in Computer Science e un dottorato in Computer Engineering, entrambi conseguiti presso l’Università di Pisa. Ha inoltre maturato significative esperienze internazionali in Inghilterra, Stati Uniti e Germania, acquisendo una visione globale delle sfide tecnologiche.

Una visione per il futuro tecnologico

In Wide Group, Turi avrà il compito di guidare l’evoluzione della piattaforma tecnologica interna, che permette l’integrazione rapida di broker e società di brokeraggio. Le sue competenze lo rendono la persona ideale per gestire progetti di trasformazione digitale, internalizzazione dello sviluppo software e applicazione dell’intelligenza artificiale per migliorare l’esperienza cliente.

Come da lui dichiarato:

“Negli ultimi 15 anni ho avuto l’opportunità di lavorare su programmi di trasformazione digitale, sviluppando competenze tecnologiche e introducendo l’intelligenza artificiale. Wide rappresenta una nuova sfida stimolante.”

L’impegno di Wide Group per l’innovazione

Gerardo di Francesco, co-fondatore di Wide Group, ha commentato:

“La storia professionale di Giovanni parla di innovazione e tecnologia avanzata. Siamo entusiasti di accoglierlo nel nostro team e di scrivere insieme un nuovo capitolo di successo.”

Con questa nomina, Wide Group dimostra il suo impegno a essere un pioniere tecnologico nel settore assicurativo, offrendo soluzioni tailor-made per aziende e professionisti.