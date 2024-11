Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia: presidi di lettura per bambine e bambini 0-3 anni

Pubblicità

Il progetto Kitabu: un impegno per l’infanzia

In occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia, cinque presidi di lettura per la prima infanzia sono stati attivati a Napoli, Castel Volturno, Roma e Bari. L’iniziativa rientra nel progetto Kitabu – Il giro del mondo in 1000 giorni, promosso dall’Associazione Pianoterra ETS, in collaborazione con partner locali e finanziato dal Centro per il libro e la lettura (CEPELL).

Perché la lettura precoce è fondamentale

La lettura precoce rappresenta un potente strumento educativo che favorisce lo sviluppo cognitivo ed emotivo dei bambini, riducendo le disuguaglianze e promuovendo il dialogo interculturale. Attraverso la lettura ad alta voce, si gettano le basi per una crescita armoniosa e si promuove l’inclusione sin dai primi anni di vita.

Dove e quando nascono i presidi

Le aperture dei nuovi presidi di lettura sono state programmate a novembre in diversi luoghi dedicati alla cura dell’infanzia:

Napoli: Ospedale Cardarelli (21 novembre) e Ospedale Evangelico Villa Betania (25 novembre)

(21 novembre) e (25 novembre) Castel Volturno: Unità Operativa Materno-Infantile, ASL Caserta (21 novembre)

(21 novembre) Bari: Hub San Paolo 0-6 presso l’I.C. Don Milani (22 novembre)

(22 novembre) Roma: Asilo Nido L’Arcobaleno, Tor Bella Monaca (25 novembre)

Attività per le famiglie: book bag e scaffali multiculturali

Il progetto Kitabu include diverse iniziative rivolte alle famiglie:

Distribuzione di book bag contenenti libri selezionati, guide per genitori e giochi narrativi.

contenenti libri selezionati, guide per genitori e giochi narrativi. Creazione di scaffali multiculturali con libri in più lingue, per valorizzare la diversità culturale e promuovere un’educazione inclusiva.

con libri in più lingue, per valorizzare la e promuovere un’educazione inclusiva. Percorsi di formazione per educatori e operatori socio-sanitari, focalizzati sulla lettura ad alta voce nella fascia 0-3 anni.

I numeri del progetto Kitabu

In quattro mesi, Kitabu ha coinvolto:

200 bambini e 242 genitori

e Distribuzione di 196 book bag

Formazione di 80 educatori

L’iniziativa, in corso fino a febbraio 2025, punta a incrementare ulteriormente questi numeri.

Una rete per un futuro migliore

Il progetto Kitabu evidenzia l’importanza di una rete educativa integrata, che coinvolge professionisti della salute, dell’educazione e della mediazione culturale. Come afferma il presidente di Pianoterra, Ciro Nesci, l’educazione precoce è “un presidio fondamentale per ridurre le disuguaglianze e costruire un futuro ricco di possibilità”.

Le testimonianze delle famiglie

Stefania, mamma di Cristina (Napoli): “La passione di mia figlia per i libri è cresciuta grazie a Kitabu. È un’esperienza unica!”

“La passione di mia figlia per i libri è cresciuta grazie a Kitabu. È un’esperienza unica!” Victoria, mamma di Jonathan (Castel Volturno): “Vedere mio figlio così attento ai libri mi ha fatto cambiare idea. Non mancheremo al prossimo incontro!”

“Vedere mio figlio così attento ai libri mi ha fatto cambiare idea. Non mancheremo al prossimo incontro!” Sarah, mamma di Adam (Bari): “Abbiamo imparato tanto sulla lettura con i nostri bambini. Ogni incontro è stato uno spazio sicuro e arricchente.”