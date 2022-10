GIORNATA DELLA SALUTE MENTALE: TORNA IN 18 CITTÀ ITALIANE “TUTTI MATTI PER IL RISO”, L’INIZIATIVA DI PROGETTO ITACA PER SENSIBILIZZARE SUL TEMA DEL DISAGIO PSICHICO

TESTIMONIAL D’ECCEZIONE: FILIPPO LA MANTIA CON UNA RICETTA SPECIALE ASSIEME A UNA CURIOSA SOCIAL CHALLENGE CULINARIA

Milano, 10 ottobre 2022 – In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale Fondazione Progetto Itaca è stata orgogliosa di portare nelle piazze italiane “Tutti Matti per il Riso”, l’evento di raccolta pubblica di fondi su scala nazionale nato per sensibilizzare i cittadini sul tema della salute mentale. Sono state 18 le città in tutta Italia che hanno ospitato i volontari dell’organizzazione e dove – l’8 e 9 ottobre – è stato possibile acquistare una confezione di riso e contribuire così al sostegno delle tante iniziative organizzate da Fondazione Progetto Itaca.

“Tutti Matti per il Riso” è solo una delle molte attività portate avanti dalla Fondazione, attiva da anni per offrire programmi di sostegno, prevenzione e riabilitazione a chi vive situazioni di disagio psichico e alle loro famiglie. In questa ottava edizione, l’obiettivo dell’evento è sensibilizzare la comunità sul tema della salute mentale, per abbattere lo stigma che lo circonda e portare un’informazione corretta a un numero sempre maggiore di cittadini.

Ma scopriamo il calendario degli eventi!

Sabato 8 e domenica 9 ottobre 2022 è stato possibile raggiungere i volontari di Progetto Itaca nelle principali piazze di ben 18 città italiane dando il proprio supporto ai progetti della Fondazione attraverso una donazione, a seguito della quale si potrà ricevere una confezione da 1kg di ottimo riso Carnaroli o Ribe integrale.

Fra i promotori dell’evento, un testimonial d’eccezione: lo chef Filippo La Mantia del ristorante Oste e Cuoco di Milano si è schierato al fianco di Progetto Itaca, dedicando a questa edizione di “Tutti Matti per il Riso” una ricetta speciale, il Riso con salsa di finocchietto e uva di Canicattì.

Inoltre, dal 10 ottobre a domenica 11 dicembre 2022 sarà possibile partecipare all’esclusiva social challenge culinaria#TuttiMattiperilRiso, che premierà – grazie al giudizio esperto dello chef La Mantia – le 10 ricette più gustose. Partecipare è semplicissimo: basterà scatenare la fantasia e presentare su Facebook o su Instagram la propria ricetta allegando una foto del piatto assieme all’hashtag #TuttiMattiperilRiso.

“Portare informazione corretta e scevra da giudizi è oggi più importante che mai. Tutti Matti per il Riso è un evento che organizziamo con cura e presentiamo con orgoglio, perché il suo fine ultimo è quello di spostare l’attenzione su un tema che, troppo spesso, viene evitato, trattato poco e in modo inesatto – afferma Felicia Giannotti, Presidente di Fondazione Progetto Itaca. Anche per questo motivo abbiamo pensato di affiancare alla raccolta fondi la social challenge di #TuttiMattiperilRiso: nell’era delle connessioni, vogliamo sfruttare al meglio uno strumento come i social network, in grado di rendere capillare il nostro messaggio e aiutarci così a combattere lo stigma del disagio psichico” – conclude la Presidente.

Con i fondi raccolti, Progetto Itaca amplierà e rinnoverà i propri servizi nel campo della Salute Mentale e potrà potenziare le sedi attuali e aprirne di nuove su tutto il territorio nazionale, garantendo una maggiore capillarità e presenza in Italia.

Anche per questa edizione è importante la vicinanza dei partner che hanno rinnovato l’impegno nel campo della Salute Mentale al fianco di Progetto Itaca Onlus: Aon, Belfor e Indena.

Si potrà, inoltre, donare sul sito di Fondazione Progetto Itaca e ricevere a casa il riso Carnaroli nel formato da 2 e 5kg consultando www.progettoitaca.org/riso/.

È possibile consultare l’elenco delle piazze che aderiscono all’iniziativa sul sito www.progettoitaca.org/tutti-matti-per-il-riso.

Nel 1999 a Milano nasce Progetto Itaca Onlus, associazione di volontari per la Salute Mentale, e negli anni si è sviluppata a livello nazionale diventando l’organizzazione italiana più attiva e dinamica in questo campo.

Dispone di una Linea di Ascolto, numero verde gratuito a estensione nazionale 800.274.274 (da cellulari 02.29007166), offre servizi totalmente gratuiti, avvalendosi di centinaia di volontari formati e conta 15 sedi sul territorio nazionale: Milano, Roma, Firenze, Palermo, Genova, Parma, Napoli, Catanzaro – Lamezia, Padova, Lecce, Torino, Rimini, Bologna, Brescia e Molise.

Il 5 luglio 2012 nasce Fondazione Progetto Itaca con il compito di coordinare il network delle 15 Associazioni locali e promuovere la diffusione del modello su tutto il territorio italiano.

Progetto Itaca Onlus fa parte di un importante movimento internazionale che offre una visione innovativa del disagio psichico collaborando con importanti associazioni mondiali quali Clubhouse International e NAMI (National Alliance on Mental Illness).