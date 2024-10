Giorgia Muntoni: intervista alla giovane artista che presenta “Una strada per la felicità”

Pubblicità

Giorgia Muntoni ha sempre avuto una grande passione per il canto, ereditata dai momenti passati a cantare con sua madre le canzoni di Madonna. Pur non avendo frequentato scuole di canto, ha sviluppato un talento naturale che ha deciso di mettere alla prova a 23 anni, quando ha collaborato con UpMusic per il suo primo brano.

La sua determinazione l’ha portata a partecipare a un concorso canoro organizzato dall’insegnante De Marco, dove ha raggiunto la finale di Saint Vincent nella trasmissione “Summer Time TV”, conquistando il secondo posto.

Il suo nuovo singolo, “Una strada per la felicità”, è disponibile dal 13 settembre 2024 su tutte le piattaforme di streaming, un pezzo che racchiude tutta la sua grinta e il desiderio di trasmettere emozioni autentiche al pubblico.

Com’è iniziato il tuo percorso?

Sono cresciuta con la musica, fin da piccola a cantare davanti ai miei familiari, quelle volte che non mi vergognavo e qualche amico, canzoni di Madonna con mia madre e mia sorella, anche lei con una voce stupenda.

Il mio percorso è nato dalla voglia di raccontarmi, ho sempre fatto il karaoke tra amici o il classico concorso del paese, proprio per questo ho voluto iniziare a lavorare con UPMUSIC perché mi sono accorta che ho un talento che non può essere lasciato da parte così, come ho fatto in questi anni, ora è il tempo di cantare.

Come potremmo definire il tuo genere?

Sicuramente genere hip hop- romantico.

Che messaggio vorresti lanciare con la tua musica?

Con la mi musica vorrei arrivare a tutte quelle persone che hanno bisogno di una parola positiva in più, far capire attraverso la mia storia oltre che accettare il proprio passato, di amarsi, nonostante tutto.

Da poco è uscito il tuo nuovo singolo. Ti va di presentarlo ai nostri lettori?

“Una strada per la felicità” è un brano sorpresa per me, non avrei mai immaginato che potessi mai scrivere della mia vita e delle mie esperienze, la cosa mi ha emozionato e mi emoziona tutt’ora. Per fortuna o sfortuna, dipende dai casi, le cose arrivano quando meno te l’aspetti e con questa canzone vorrei far capire alle persone che sono state male come me che c’è sempre il sole dopo la pioggia, bisogna solo accettare e cercare un modo migliore per affrontare la vita. Per ottenere risultati diversi in effetti, devi fare cose che non hai mai fatto.

Quali sono i tuoi progetti futuri?

Ho già spoilerato in altre interviste che mi sto allargando oltre i miei confini, ma farò qualcosa che vi farà ballare!