GIONATHAN & NEJA: esce il nuovo singolo “MOJITO”

Condividi

Dal 5 maggio 2023 è disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “MOJITO”, il nuovo singolo di Gionathan e Neja.

“Mojito” è un brano che racconta la vita quotidiana di una coppia moderna alle prese con i problemi della convivenza, con un testo fresco, ironico e pieno di riferimenti alla cultura pop contemporanea. Estivo come il cocktail di cui porta il nome, il ritmo disco pop non è il solito beat da tormentone, ma un misto elegante di groove funk e soluzioni musicali non scontante.

Per la prima volta, la regina della italo-dance Neja canta in italiano, dando al brano di Gionathan un tocco unico e sorprendente. Neja è conosciuta a livello internazionale per la sua carriera di successo e per hit da millioni ci copie come “Restless” o “The game”, che le hanno permesso di raggiungere il primo posto nelle classifiche di molti paesi.

In “Mojito”, i due artisti uniscono le loro forze per creare la hit perfetta dimostrando ancora una volta il loro talento e la loro capacità di creare musica coinvolgente e di successo, capace di far dimenticare i problemi quotidiani e di far ballare tutti.



“Pronti per un mojito?”: con questo claim gli artisti lanciano il nuovo brano

Il videoclip di “Mojito”, diretto dai De Stradis Brothers, è molto divertente e vede i due artisti, senza prendersi mai troppo sul serio, muoversi in uno spazio volutamente finto-domestico fino a mettere in scena un vero house party.

Gionathan – Mojito ft. Neja

Biografia

Cantautore versatile ed eclettico, producer e videomaker, Gionathan si forma musicalmente tra Italia, Spagna e Stati Uniti. Colleziona una lunga serie di collaborazioni e calca sin da subito palchi importanti sia con le proprie canzoni che come vocalist, fino ad essere scelto come corista di X-Factor in due diverse edizioni. Artista spalla per le date italiane di gruppi internazionali come Hillsong e Planet Shakers, ancora giovanissimo viene premiato da Mango per le sue performance.

Nel 2014 esce con “Come Sabbia”, innovativo e apprezzato album urban realizzato a quattro mani con dj MistaB che vede la partecipazione di esponenti della scena HipHop italiana, quali Maxi B, ATPC ed altri. Il disco si piazza subito alla posizione n°2 della classifica RnB di iTunes, mentre i 4 singoli estratti raggiungo tutti la parte alta della classifica indie nelle radio italiane, permettendo ai due di vincere diversi contest, di essere inseriti in numerose compilation e di suonare sui palchi di importanti festival.

Nel 2015 nasce il progetto Gionathan & the Groovers, molto prolifico sul piano live, con il quale il cantante inciderà l’album “DiVersione Acustica” (2016) presentato con un concerto sold-out al Teatro S.Anna di Torino. Verranno estratti due singoli che supereranno entrambe le 1500 rotazioni radiofoniche.

Nel 2017 la band è finalista al TourMusicFest, si classifica terza al SanRemo Rock Festival (su 1300 progetti) e viene scelta da Red Ronnie come band FIAT Music per aprire il concerto torinese dei TheKolors.

Ad aprile 2018 esce su VEVO “Niente di strano”, il nuovo singolo, che entra subito in classifica AirPlay. Nell’estate dello stesso anno, un tour di 15 date lo porta a suonare live in tutta Italia, dal nord al sud, alla conclusione del quale firma per l’etichetta svizzera ProfiMusic.

Nel 2019 vengono pubblicati i singoli e i videoclip di “Caduta Libera”, “Friendzone”, “A tempo su di noi” e “Stanotte” che ricevono tutti un ottima accoglienza sulle piattaforme di streaming.

A gennaio 2020 Gionathan è uno dei 10 artisti invitati al RadioMusicFest, evento Radio e TV, mentre a febbraio tiene un concerto per il programma televisivo VeNew274. Entrambe gli eventi vengono trasmessi in tutta Europa.

Da maggio ad agosto 2020 è la volta dell’originale progetto “Corro e Basta”, singolo uscito in 5 versioni completamente diverse a cadenza trisettimanale.

Le successive 3 uscite dell’artista sono invece in lingua inglese: “I feel the groove” (grintosa hit nu-disco, Mary did you know), versione urban del classico natilizio e “Good premonition”, sinuosa ballad neo-soul.

Durante 2021 Gionathan rilascia l’anti-tormentone estivo “Dimmi di no”, al quale fa seguito un tour in full band nel centro e sud Italia. In autunno esce il singolo “Luna Park” in collaborazione con Karen Marra (The Voice of Italy).

A febbraio 2022, selezionato tra i 24 finalisti del primo Sanremo Christian Music Festival, vince i Premi Miglior Composizione e Alberto Testa, con la canzone “Tu mi hai amato per primo”.

L’8 aprile 2022 esce “Anima Libera”, l’album di debutto solista di Gionathan, che riceve ottime critiche dagli addetti ai lavori.

Seguono, nello stesso anno la hit estiva “Paprika” e il singolo “Free/Libero” in duetto con l’artista olandese BlackRockStar, canzone che porterà il duo in un lungo tour nei club, festival e negli istituti penitenziari di Italia e Svizzera.

Gionathan è anche direttore artistico, nonché ideatore e in alcuni casi conduttore, di festival musicali e di format radio-televisivi dedicati alla live music.

“Mojito” è il nuovo singolo di Gionathan e Neja disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica dal 5 maggio.

Gionathan: Spotify | Instagram | Facebook | YouTube | Twitter | Tik Tok

Neja: Instagram | Facebook | Youtube | Sito Web | Spotify