Giochi in rete: cosa è l’RTP?

Giocare responsabilmente richiede una forte dose di consapevolezza, nonché una buona conoscenza delle basi su cui si fonda l’intrattenimento online. Tra queste basi, spicca certamente il concetto di RTP, centrale per comprendere come funzionano i giochi digitali e che dunque vale la pena approfondire per capire con che spirito avvicinarsi alle diverse slot machine online.

RTP: di che cosa stiamo parlando?

Quando si parla di RTP, si fa riferimento al Return To Player, ossia al Ritorno al giocatore. Si tratta di un valore statistico, espresso in percentuale, che indica quanto, della somma raccolta dalle puntate dei singoli giocatori, viene restituito in forma di jackpot. Appare evidente che questo valore è centrale per distinguere le slot online che pagano di più, poiché si tratta di un valore che, secondo l’ADM, dovrebbe sempre essere reso noto dai casinò online per ogni loro intrattenimento.

L’ADM è l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che regola il gioco legale in Italia: in quanto tale, essa valuta positivamente la trasparenza adottata dalle sale da gioco autorizzate a operare, nel rispetto e nella tutela dei giocatori occasionali o abituali. Proprio in virtù di questa premessa, i siti di gambling legale dovrebbero sempre pubblicare non soltanto l’RTP per quella specifica slot, che viene stimato su un periodo di tempo molto lungo, ma anche il numero di vincite per periodi più brevi, come ad esempio per il singolo mese.

La volatilità nelle slot machine

Direttamente collegata all’RTP è l’idea che le slot machine presentino una diversa volatilità. Partendo dal presupposto che una slot machine non potrà mai presentare un RTP pari al 100%, poiché significherebbe restituire a ogni giocatore ogni sua puntata, causando una perdita al casinò, gli intrattenimenti si distinguono per valori di RTP che vanno non oltre il 96%. Solo in rari casi, sfiorano il 98%. Data questa premessa, la volatilità altro non è che la probabilità statistica che la slot machine rilasci il jackpot.

L’alta volatilità in una slot indica che sarà meno probabile vincere il jackpot, che dunque sarà molto più nutrito, oltre che raro. La bassa volatilità invece indica il contrario: ci si discosta molto poco dalla vincita, che dunque è più frequente e meno consistente, economicamente parlando. Esistono infine delle vie di mezzo, ossia delle slot machine a volatilità intermedia che garantiscono con media frequenza jackpot di modesta entità.

In conclusione, i concetti di RTP e di volatilità sono centrali nell’esperienza di un giocatore, e averne consapevolezza può risultare fondamentale per capire con che spirito avvicinarsi a una slot machine. Ciò che più conta per una pratica di gioco responsabile è verificare sempre che il portale su cui si sta giocando esponga chiaramente le regole e i valori legati a ogni singolo gioco.