Giappone: un mercato in crescita con opportunità straordinarie

Il mercato giapponese si conferma un punto di riferimento per gli investitori globali grazie alla sua capacità di coniugare una crescita degli utili sostenibile con valutazioni interessanti. Secondo Richard Kaye, portfolio manager del fondo Comgest Growth Japan, il segmento Value in Giappone mantiene una dinamica unica rispetto ad altri mercati primari, aprendo la strada a opportunità significative nonostante le sfide globali.

Il settore dei semiconduttori: sfide e ritorno alla stabilità

Un elemento critico rimane il comparto dei semiconduttori, che ha subito pressioni a causa delle restrizioni verso la Cina e delle fluttuazioni di mercato. Tuttavia, le valutazioni di settore si stanno riallineando su parametri storici più stabili. Sebbene le elezioni statunitensi abbiano amplificato le incertezze, l’impatto varia a seconda dei prodotti, lasciando spazi di manovra per chi sa riconoscere le opportunità.

Storie di successo: Fast Retailing, Recruit e NTT Data

Oltre ai semiconduttori, alcune aziende giapponesi continuano a sorprendere per le loro performance sopra la media:

Fast Retailing , leader del settore retail, ha raggiunto margini record grazie a una gestione ottimizzata delle scorte e a una crescita stabile.

, leader del settore retail, ha raggiunto margini record grazie a una gestione ottimizzata delle scorte e a una crescita stabile. Recruit , tramite la controllata Indeed.com , beneficia della crescente occupazione negli Stati Uniti e del dinamismo del mercato interno giapponese.

, tramite la controllata , beneficia della crescente e del dinamismo del mercato interno giapponese. NTT Data si distingue per la sua posizione di leadership nei data center giapponesi e per il rinnovato slancio nelle attività internazionali, supportato da obiettivi ambiziosi e una maggiore efficienza operativa.

Il Giappone come termometro dell’inflazione globale

Le prospettive del mercato giapponese sono strettamente legate all’evoluzione dell’inflazione globale. Alcuni investitori vedono nel Giappone un indicatore di questa dinamica, ma ciò non toglie valore agli investimenti in società con utili superiori alla media e valutazioni ai minimi storici. Anche in un contesto globale sfidante, il Giappone continua a rappresentare un’opportunità solida per chi cerca investimenti orientati alla qualità.