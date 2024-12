Genoa-Udinese 0-2: vittoria decisiva per uscire dalla zona retrocessione

Pubblicità

Un avvio in salita per l’Udinese

L’incontro inizia con un episodio chiave che segna la partita. Al 4′ minuto, il VAR interviene per espellere Touré per una sbracciata su Vanoli, lasciando i friulani in 10 uomini. Solo nove minuti dopo, Pinamonti porta in vantaggio il Genoa con un preciso colpo che sfrutta una disattenzione difensiva.

Il Genoa spreca ma non si ferma

Gli ospiti potrebbero raddoppiare al 25′ con un’azione pericolosa di Thorsby, ma il portiere Giannetti riesce a compiere un intervento decisivo. Nonostante l’occasione mancata, il Genoa continua a mantenere il controllo della gara.

La svolta decisiva nella ripresa

Al 67′, una splendida azione di Zanoli spiana la strada per il raddoppio. Il suo cross insidioso trova una deviazione sfortunata di Giannetti, che insacca nella propria porta siglando lo 0-2. Con l’Udinese ridotta in 10, i padroni di casa non riescono a rispondere, lasciando il Genoa padrone del campo.

Una vittoria fondamentale per Vieira

Con questo risultato, il Genoa si porta fuori dalla zona retrocessione, ottenendo 4 punti in 2 partite sotto la guida di Vieira. La squadra dimostra solidità e carattere, segnali positivi per il proseguo della stagione.

