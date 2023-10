Genève Invest, nuovi rialzi dei tassi all’orizzonte

Condividi

Contributo a cura di Marco Poli, Relationship Manager di Genève Invest

A metà settembre, solo la BCE ha optato per un rialzo sui tassi d’interesse pari a 25 punti base. Gli investitori attualmente si aspettano che Francoforte taglierà i tassi nella prima metà del prossimo anno, ma esiste il rischio che queste speranze vengano deluse in assenza di un sostanziale rallentamento delle pressioni sui prezzi core.

Tutte le altre principali banche centrali invece hanno lasciato invariati i tassi di interesse. Un ennesimo rialzo è però alle porte – questo è il messaggio che ha fatto trapelare in conferenza stampa il numero uno delle Fed.

Jerome Powell ha infatti affermato che, entro la fine dell’anno, è previsto un ulteriore aumento dei tassi e che, in qualsiasi caso, i tassi di interesse potrebbero rimanere così elevati più a lungo di quanto si potesse pensare inizialmente.

A supportare questo scenario si vedano i dati di luglio dell’attività economica, delle buste paga non agricole di agosto e delle richieste di sussidi di disoccupazione. Le vendite al dettaglio core e la produzione industriale sono cresciute entrambe dell’1%, così come il dato delle buste paga non agricole (+187.000 unità contro le 170.000 delle aspettative). Inoltre, il PIL Americano nel secondo trimestre è risultato in crescita del 2,4%, superando le attese. Il numero di americani che ha richiesto per la prima volta un sussidio di disoccupazione è sceso inaspettatamente al livello più basso da febbraio.

Detto questo, le attese indicano un mercato del lavoro più equilibrato e un allentamento delle pressioni salariali. Questo nuovo contesto dovrebbe consentire all’inflazione core di raffreddarsi e quindi alla Fed di rallentare la stretta monetaria.

Sui mercati, i rendimenti dei titoli di Stato americani a 10 anni sono aumentati significativamente ad oltre il 4,6% e quelli dei titoli di Stato tedeschi a quasi il 2,8%.

Riteniamo perciò che sia importante assicurarsi tassi d’interesse così elevati per i prossimi mesi e, in qualsiasi caso, il più a lungo possibile. A tal fine, puntiamo ad una duration minima per i nuovi investimenti obbligazionari pari o superiore a 5 anni.