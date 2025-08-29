Generazione 35+: niente figli, niente partner, tanta voglia di partire

I viaggi organizzati per single over 35 senza figli: la nuova frontiera del turismo consapevole

Una generazione fuori dagli schemi

C’è una generazione che ha deciso di non seguire le tappe tradizionali: niente figli, spesso niente partner fisso, ma tanta voglia di viaggiare. Sono i Millennials, adulti indipendenti e determinati, che non aspettano l’occasione giusta o la compagnia perfetta per partire. Lo fanno da soli, ma non per questo vogliono stare soli davvero.

I dati che raccontano un cambiamento sociale

Secondo Tourist Italy, nel 2024 il 34% dei turisti italiani viaggiava in solitaria. L’Italia ha generato circa 34,9 milioni di dollari nel segmento solo travel e le previsioni parlano di un CAGR del 14,4% tra il 2025 e il 2030.

Istat conferma che il 36% delle famiglie italiane è composto da una sola persona, mentre i single sono il 33,2% della popolazione: un aumento del 10% rispetto a vent’anni fa. Con un tasso di fecondità tra i più bassi al mondo, molti adulti senza figli investono su viaggi ed esperienze.

Chi sono i nuovi viaggiatori

I “no kids no partner travellers” scelgono libertà, relazioni fluide, esperienze al posto di beni materiali. Amano destinazioni culturali, natura, socialità senza vincoli. Vogliono sentirsi accolti, non giudicati.

Perché i viaggi per single over 35 funzionano

Formule come quelle di Speed Vacanze®, primo tour operator in Italia per viaggi e crociere per single, rispondono a un’esigenza reale. Piccoli gruppi, tour leader esperti, età omogenea, zero pressioni sentimentali. Le proposte spaziano da barca a vela e crociere per single a weekend culturali in Europa. Nel 2024 il 92% dei partecipanti si è dichiarato pienamente soddisfatto.

Non solo vacanze, ma esperienze di vita

In un mondo che ancora dice “a 35 anni dovresti avere figli”, i Millennials rispondono con un biglietto aereo. Viaggiare diventa cura di sé, occasione per stringere nuove amicizie, scoperta di sé stessi. È un turismo consapevole, che non sostituisce la famiglia, ma risponde a nuove priorità.

La testimonianza

Marta, 38 anni, racconta del suo viaggio in Grecia con Speed Vacanze®:

«Mi sono sentita parte di un gruppo che mi capiva. Non un pacchetto standard, ma un’esperienza autentica. Ho conosciuto persone che fanno ancora parte della mia vita».

La community che cresce

Dopo un primo viaggio, molti prenotano subito il successivo. È nata così una community di viaggiatori single over 35, legata da esperienze comuni più che da status sociali.