Gatto Panceri: fuori il video di “Te voglio” il nuovo singolo inedito

Pubblicità

Condividi

Fuori il video di “Te voglio”, il nuovo inedito di Gatto Panceri (Utopia Records/Believe), già in radio e disponibile in digitale.

Il brano parla di quel desiderio fisico e sentimentale, dell’impellenza, dell’urgenza di amare in una specie di inno per ogni maschio che vuole la sua donna.

Pubblicità

Guarda il video

“Nel video io sono nel mio studio – racconta Gatto Panceri – e cerco con il telefono di convincere la protagonista a raggiungermi il prima possibile, mentre lei, Mariela Nunez (finalista Miss Italia 2022), è con le sue amiche in città a fare shopping. Con la regia di Andrea Larosa, il video è infatti ambientato in un pomeriggio estivo dove la temperatura climatica sembra salire ulteriormente per il fuoco della passione che a volte può nascere per la persona amata.”

Gatto Panceri, all’anagrafe Luigi Giovanni Maria Panceri, diplomato giovanissimo al Conservatorio di Milano in chitarra classica, armonia e composizione, nel 1992 entra nel mondo della musica partecipando fra i giovani al Festival di Sanremo con il brano “L’amore va oltre”. A seguire compone e scrive “Canterò per te” che Mina sceglie come primo singolo del suo album “Uiallalla” uscito quell’anno. Gatto nella sua carriera ha pubblicato 12 album come cantautore ed il più recente “Pelle d’oca e lividi”, uscito nel 2020 e prodotto da Roby Facchinetti, è stato sul podio delle vendite per diverse settimane. Tra i suoi successi “Abita in te”, “E’ solo musica”, “Mia”, “Un qualunque posto fuori o dentro di te”, “Dove dov’è”, “Una settimana e un giorno”, “Di te” e “Le tue mani”. Ha firmato molti testi e musiche fra i quali “Vivo per lei” interpretata da Andrea Bocelli e Giorgia che ha venduto 45 milioni di copie e sempre per Giorgia “C’è da fare”, “Riguarda noi” ed altri 7 brani. Ha composto e scritto canzoni anche per Gianni Morandi, Fausto Leali, Mietta, Syria, Paolo Meneguzzi, Luisa Corna, Dolcenera, Orietta Berti, Massimo Ranieri e Raffaella Carrà. Ha preso parte al Festival della Canzone Italiana di Sanremo 3 volte in qualità di cantautore e 7 volte come autore di brani in gara diventando una delle penne più prestigiose del panorama musicale non solo italiano. Ospite nell’ultima edizione andata in onda su Rai 1 de I Migliori Anni, ha interpretato “Un qualunque posto fuori o dentro di te”, brano scelto personalmente da Carlo Conti, accompagnato dall’orchestra diretta da Pinuccio Pirazzoli oltre alla splendida “Vivo per Lei” eseguita in una versione chitarra e voce. Le prime tappe del tour live estivo e altre novità in arrivo, proseguendo a preparare un progetto davvero importante per il suo ritorno in occasioni e appuntamenti attesi dal suo pubblico. Gatto Panceri torna con questo nuovo singolo “Te voglio” che ha scritto prodotto e arrangiato, tutto in prima persona, al DI AMANTE Recording Studio, con la produzione esecutiva di Miseria e Nobiltà.

Gatto Panceri su: Instagram