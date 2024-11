Gary Low celebra i 40 anni di “La Colegiala”: la nuova versione in radio e digitale

Pubblicità

Torna in radio Gary Low con “La Colegiala”, nuova versione del suo grande successo che compie 40 anni dalla versione interpretata dall’artista, disponibile anche in digitale (Clodio Music / Believe).

Era il 1984 quando Gary Low, in pieno boom della disco music, (Gary Low è uno dei pionieri dell’italo disco già nel 1982) spopolava in tutto il mondo con “La Colegiala”. Il testo narra la descrizione suadente di una studentessa che con i suoi libri raggiunge la scuola; questo tragitto resta impresso negli occhi di chi la osserva, quasi incantato. Il brano grazie all’interpretazione di Gary Low entra nelle classifiche e resta oggi, a distanza di quarant’anni, una canzone manifesto di un’epoca.

«Quale occasione migliore – sottolinea Gary Low – che festeggiare il mio settantesimo compleanno con la musica? Per questo oggi esce una nuova versione de “La Colegiala” che ho voluto rivoluzionare dal punto di vista dell’armonia e dell’arrangiamento. Se fosse stata registrata nel 2024 anziché nel 1984, la versione originale sarebbe proprio così: spero vi piaccia.»

La nuova versione prodotta da Clodio Music è anche un videoclip firmato da Michele Vitiello con la consulenza di Niccolò Carosi. Il video si esprime nella sua totalità, attraverso il protagonista indiscusso, Gary Low, che si ritrova sul palco virtuale di un rave, in cui luci e sonorità s’incontrano e si fondono, con le immagini, al ritmo del canto.

Il brano è inserito nel nuovo album NEW-TRO COLLECTION che presenta successi dell’artista completamente ripensati da un punto di vista degli arrangiamenti come “Niña” e nuovi brani anche in italiano: fra questi il singolo “A.M.O.R.E.”

“Sul filo di questa tendenza culturale – racconta Gary Low – molto in voga in Corea del Sud e chiamata newtro, perché fonde i suoni di una volta con quelli attuali, ho pubblicato il mio nuovo album”.

Questa la Tracklist dell’album: You are danger (Giombini /Micioni), I want you (Di Carlo /Gary Low), La Colegiala (Walter Leon Aguilar), Niña (Gary Low), I wanna be with you (Gary Low), You make me fly (Gary Low), Cose di per se (Gary Low), A.M.O.R.E. (Gary Low), Su le mani (Gary Low) e Dance love and share (Gary Low)

Gary Low vanta, nei primi anni Ottanta, l’aver dato vita all’italo disco che arrivò ai vertici delle classifiche anche grazie al primo singolo di successo dell’interprete italo-spagnolo nel 1982 con “You’re a Danger”. Il brano ebbe riscontri tali da raggiungere la prestigiosa chart statunitense Dance Disco Top 80 di Billboard. Nel 1983 bissa il successo con “I Want You” scalando i vertici delle classifiche internazionali e il brano viene inserito nella colonna sonora del primo Vacanze di Natale diventando un brano cult e punto di riferimento della musica anni ‘80. Il 1984 è l’anno della consacrazione mondiale con il singolo “La Colegiala” inserito nell’omonimo album grazie al quale conquista il disco di platino anche in Messico e Giappone.

