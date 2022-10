GANDOLFO QUERCIA / VENERDÌ 14 OTTOBRE ESCE IN RADIO E IN DIGITALE “QATAR MAN” IL NUOVO SINGOLO

Dal 14 ottobre 2022 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Qatar Man”, il nuovo singolo di Gandolfo Quercia.

“Qatar Man” è un brano piacevole pop-dance e edm con un testo prevalentemente in inglese, ad eccezione della parola “Muréta” presa dal dialetto fanese e sta a significare “Moretta”, il tipico caffè corretto della città di Fano.

Il videoclip ufficiale di “Qatar Man” è stato girato in una spiaggia di Fano che richiama la sabbia e il mare del Qatar. Il protagonista è Aziz Sakhaposh, uno sceicco del Qatar residente all’estero, dal carattere allegro e deciso. Sono ricorrenti i riferimenti ai Mondiali del 2006 e del 2018, i prodotti locali della città di Fano (come la Moretta) e i libri fantasy de “Le Giovanneidi”. Il video termina con una dedica ai Måneskin per aver vinto l’Eurovision Song Contest nel 2021 e aver riportato il concorso in Italia dopo 30 anni.

Racconta l’artista a proposito del brano: “Sono convinto che questa canzone possa dare un momento di ilarità durante i Mondiali a novembre e attutire dolcemente quello strano vuoto lasciato dall’assenza della Nazionale Italiana. Colgo l’occasione per chiedere al Presidente della FIGC Gabriele Gravina un incontro per presentare a lui e allo staff un’idea che rilancia subito l’Italia senza necessità di riforme immediate. Si tratta di un nuovo format delle qualificazioni Uefa per i Mondiali 2026 che dedico a tutti i bambini appassionati di calcio.”

Biografia

Gandolfo Quercia, pseudonimo di Giovanni Dormicchi, nasce il 24 ottobre 1997 a Fano, in provincia di Pesaro-Urbino, dove abita tuttora. Ha frequentato il Liceo Classico “Guido Nolfi” di Fano.

Ha scritto “Le Giovanneidi”, romanzo di genere fantasy ambientato a Fano e nel Nord dell’Italia in un mondo parallelo al periodo dell’impero Romano tra il 359-361 d.C.; il romanzo è diviso in due libri, il primo è “La cintura della Potenza” e il secondo è “Il mistero di Malasar”.

Oltre a essere scrittore è anche autore del brano “World Cup”, con la quale ha espresso una sottile critica nei confronti della mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali di Russia 2018.

E’ appassionato di calcio, tiro con l’arco, ciclismo, podismo, rugby, basket, del buon cibo.

Inoltre è attratto dall’archeologia, soprattutto quella etrusca, e ogni anno si reca in Toscana per visitare i vari siti dell’antica Etruria, e ama i viaggi, fin da piccolo, con la sua famiglia gira gran parte dell’Italia, e in piccola parte la Grecia, la Spagna, l’Austria, la Germania, la Francia e l’Olanda.

