GAM vince il premio IMPACT Award per la sua strategia Climate Bond

Il premio è stato presentato da Environmental Finance, che riconosce il lavoro degli investitori sull’impatto ambientale

GAM Investments ha ricevuto da Environmental Finance il premio IMPACT Award per la relazione sull’impatto ambientale della strategia GAM Sustainable Climate Bond. La strategia GAM Climate Bond è stata lanciata nel 2021 nell’ambito dell’obiettivo di GAM di contribuire a un futuro a zero emissioni; nello stesso anno, GAM ha aderito all’iniziativa Net Zero Asset Managers (NZAM).

Per la relazione sull’impatto ambientale della strategia, GAM utilizza dati forniti da un’azienda terza, Carbone 4, per valutare gli effetti sull’ambiente di ogni singolo green bond e l’impatto generale del fondo. Secondo il rapporto sull’impatto ambientale, nel primo anno i progetti finanziati dai green bond in portafoglio hanno contribuito a evitare 1.580 tonnellate di CO2, equivalenti alle emissioni di un’auto che idealmente effettui 200 giri intorno all’equatore terreste. Inoltre, hanno contribuito all’installazione di 2,8 megawatt di capacità di energia rinnovabile e al finanziamento di circa 1500 m2 di edifici ecologici.

Il report di GAM ha attirato l’attenzione dei giudici perché è relativamente poco comune che gli investitori in green bond rendano conto dell’impatto ambientale. Sebbene gli investitori siano sottoposti a crescenti pressioni in tal senso, sono ancora alle prime fasi di studio le modalità di rendicontazione dell’impatto ambientale.

Stephanie Maier, Global Head of Sustainable and Impact Investment di GAM ha dichiarato: «Siamo lieti di essere stati scelti come vincitori di questo premio. La trasparenza sull’impatto ambientale è fondamentale ed è essenziale che il nostro settore continui a sviluppare parametri e metodi per migliorare collettivamente le relazioni d’impatto ambientale. In particolare, la misurazione dell’impatto e dei risultati nel mondo reale diventa sempre più importante per i nostri clienti.»

Romain Miginiac, Gestore della strategia GAM Sustainable Climate Bond, ha commentato: «I green bond avranno un ruolo cruciale nel finanziamento della transizione energetica, e per essere credibili, è importante essere in grado di riferire con chiarezza sul loro impatto. Abbiamo cercato di adottare un approccio da leader di mercato per calcolare l’impatto ambientale delle obbligazioni verdi in cui investiamo, collaborando con l’affermato fornitore terzo Carbone 4 per analizzare il risparmio di CO 2 e garantire un ulteriore livello di controllo. Continueremo a relazionarci con gli emittenti e con il mercato per migliorare la trasparenza.»

La strategia GAM Sustainable Climate Bond si basa su un approccio attivo, bottom-up ad elevata convinzione, che investe in obbligazioni i cui proventi sono destinati a progetti ecologici idonei di tutte le capitalizzazioni di mercato con impatto misurabile, come le energie rinnovabili e gli edifici ecologici. Questa strategia riconosce il ruolo cruciale delle banche – in particolare nella transizione ambientale – come principale fonte di finanziamento per le aziende europee e per le piccole e medie imprese (PMI). La strategia è gestita per conto di GAM da Atlanticomnium S.A., una società di gestione di fondi indipendente con sede a Ginevra, che fin dalla sua fondazione, nel 1976, si è specializzata nell’investimento del credito e gestisce asset per GAM dal 1985.