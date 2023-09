GAM: Il debito tecnico in un mondo digitale, l’imperativo darwiniano

Condividi

A cura di David Goodman, Investment Manager di GAM Investments

Il debito tecnico è un problema che tutte le aziende devono affrontare nel mondo digitale, ma di cosa si tratta?

In poche parole, è l’accumulo di scorciatoie e compromessi che vengono fatti nello sviluppo del software. Scorciatoie che al momento sembravano una buona idea, ma che a lungo andare possono danneggiare le aziende.

Nel mondo digitale, le aziende gravate dal debito tecnico rischiano di essere svantaggiate, vulnerabili alle disruption dei nuovi operatori che utilizzano le tecnologie più recenti. Ma non è detto che sia un disastro: le aziende che riescono a gestire il debito tecnico possono raccogliere i benefici di una maggiore efficienza e di nuove opportunità.

Ma quali sono i rischi di una mancata gestione del debito tecnico? L’imperativo darwiniano, ovvero evolversi o morire, è una buona metafora per spiegare il problema che le aziende devono affrontare. Nel mondo naturale, gli organismi che non sono in grado di adattarsi all’ambiente circostante vengono sostituiti da quelli che lo sono. Lo stesso vale per le aziende nel mondo digitale: solo quelle in grado di stare al passo con un panorama tecnologico in continua evoluzione sopravvivono.

Per chi è gravato da debiti tecnici, ciò può rivelarsi una sfida. Ad esempio, un’azienda che ha scelto di basarsi su un software legacy esistente perché più economico e facile da implementare può scoprire che non è scalabile a lungo termine e la crescita futura potrebbe quindi essere compromessa. Inoltre, il debito tecnico può ostacolare l’innovazione, con nuove caratteristiche e funzionalità difficili da aggiungere ai sistemi software legacy, impedendo alle aziende di tenere il passo con i concorrenti.

Il caso di Delta Airlines

Delta utilizzava un sistema software legacy talmente obsoleto da non poter essere integrato con il nuovo sistema di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) dell’azienda. Di conseguenza, i dati dei clienti dovevano essere inseriti manualmente in due sistemi: una soluzione insoddisfacente che alla fine ha portato a spendere milioni di dollari per sostituire il software obsoleto.

Il caso mostra come il debito tecnico possa essere un ostacolo all’innovazione: il sistema legacy ha agito come un ostacolo che ha impedito a Delta di integrarsi con il suo sistema CRM e ha reso difficile per la compagnia aerea tracciare le interazioni con i clienti e fornire un servizio personalizzato.

Sostituendo il sistema legacy, Delta ha migliorato rapidamente il servizio clienti e ne ha aumentato la soddisfazione. Inoltre, la drastica riduzione dell’inserimento manuale dei dati ha consentito di ottenere un notevole risparmio sui costi.

Questo caso è un classico esempio di come il debito tecnico possa essere un problema costoso da risolvere, ma pericoloso da ignorare. Accettando il rischio e spendendo per un nuovo sistema, Delta ha superato il problema, ha accolto l’aumento di produttività e forse si è salvata dall’estinzione.

Tecnologie disruptive

Non sorprende che le tecnologie disruptive beneficino del debito tecnico, in quanto le nuove tecnologie sostituiscono i sistemi esistenti. Ad esempio, l’ascesa del cloud computing ha sconvolto il settore IT tradizionale, con la sua tecnologia innovativa che offre servizi IT più efficienti, consentendo alle aziende di ridurre i costi IT e migliorare l’agilità.

Il debito tecnico è un problema reale per gli operatori storici, ma può anche essere un’opportunità. Le aziende che gestiscono il proprio debito tecnico investendo in nuovi sistemi contribuiscono a garantirne la longevità tenendo il passo con la concorrenza; facilitano la crescita e possono godere di una maggiore efficienza e delle nuove opportunità che le ultime tecnologie solitamente offrono.

Al contrario, le aziende che ignorano il debito tecnico rischiano di essere sconvolte da nuovi operatori o da tecnologie disruptive.

Ricordate l’imperativo darwiniano: adattarsi o morire. Le aziende che sono in grado di adattarsi ai cambiamenti del panorama tecnologico sopravvivono e prosperano. Quelle che non lo sono saranno sostituite da quelle che invece lo sono.