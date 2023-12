GAM Holding AG annuncia un aggiornamento sulla strategia, i risultati finanziari previsti per il 2023 e l’offerta di riacquisto di azioni proprie

Condividi

GAM annuncia di avere aggiornato la sua strategia, basata su quattro pilastri e sostenuta dall’azionista di riferimento NJJ Holding, per ottenere una crescita e una redditività sostenibili. I quattro pilastri sono:

· Focus sulla clientela nei mercati chiave esistenti

· Rafforzare ed espandere le strategie attive azionarie, a reddito fisso e multi-asset attraverso l’investimento in nuovi talenti e temi d’investimento.

· Diversificare in nuove aree di prodotti d’investimento e costruire l’offerta di wealth management. Questo obiettivo sarà raggiunto sfruttando la tradizionale forza di GAM nella gestione attiva degli asset e attraverso partnership strategiche.

· Aumentare l’efficacia riducendo la complessità per concentrarsi sulle competenze di GAM nella gestione degli investimenti.

Nel quadro dell’aggiornamento della strategia, nel 2024 GAM prevede nuove partnership nel settore degli alternativi, la finalizzazione della vendita dell’attività di servizi di gestione di fondi di terzi, il lancio della strategia Private Shares in Europa, il completamento della fase finale di implementazione della piattaforma SimCorp, nuove partnership di distribuzione per determinate regioni geografiche e il trasferimento dei servizi della Management Company dei fondi GAM. La strategia prevede l’impegno a promuovere la diversità, l’equità e l’inclusione; per questo, il Consiglio di GAM Holding intende proporre nell’ambito di questo impegno almeno due candidati in occasione dell’Assemblea generale del 2024.

Per l’intero esercizio 2023, GAM prevede una perdita rettificata al lordo delle imposte compresa tra 45 e 50 milioni di franchi svizzeri rispetto a una perdita rettificata al lordo delle imposte di 42,8 milioni di franchi svizzeri nel 2022. Per l’intero esercizio 2023, si prevede una perdita netta IFRS al netto delle imposte compresa tra 105 e 110 milioni di franchi svizzeri rispetto a una perdita netta IFRS al netto delle imposte di 309,9 milioni di franchi svizzeri nel 2022.

Il margine medio delle commissioni di gestione per l’esercizio 2024 dovrebbe diminuire a circa 45 punti base (bps) dovuto al mix di asset previsto, che sarà determinato dalla raccolta netta dei clienti e dai contratti di gestione degli investimenti con partner esistenti e nuovi, ad esempio con Investcorp-Tages.

GAM Holding AG lancerà un riacquisto di azioni fino a tre milioni di azioni nominative (1,88% delle azioni emesse) per adempiere ai propri obblighi di compensazione basata su azioni. Il riacquisto di azioni avverrà dal 15 dicembre 2023 al 17 gennaio 2024, alle ore 12:00 CET. Il prezzo di offerta per azione nominativa è di 0.425 franchi svizzeri.

Il pagamento del prezzo di riacquisto a fronte della consegna delle azioni nominative è previsto con data di valuta 19 gennaio 2024. Se il numero di azioni nominative offerte supera il volume massimo dell’offerta di riacquisto, le dichiarazioni di accettazione saranno ridotte proporzionalmente. La Helvetische Bank AG è stata incaricata di effettuare il riacquisto di azioni. I termini e le condizioni dell’offerta di buyback sono pubblicati sul sito web della società (https://www.gam.com/en/our-company/investor-relations/share-buy-back-programme) e sul sito web della Commissione svizzera delle OPA (www.takeover.ch).*

Dopo aver annunciato il 4 ottobre che il gruppo di investitori di NewGAMe deterrà non meno del 27,1% del capitale sociale di GAM a seguito dell’offerta pubblica di acquisto, NewGAMe ha informato GAM che, oltre all’approvazione da parte della FINMA, ha ricevuto anche quella della FCA del Regno Unito, della CSSF del Lussemburgo e della Banca d’Italia. NewGAMe prevede di concludere l’offerta pubblica d’acquisto a metà gennaio 2024, a condizione che venga ricevuta l’approvazione della Banca Centrale d’Irlanda.

Elmar Zumbuehl, CEO di GAM, ha dichiarato: “Sono lieto di annunciare l’aggiornamento della nostra strategia, incentrata sul raggiungimento di una crescita sostenibile e della redditività, con il sostegno dal nostro azionista di riferimento NJJ Holding. GAM si sta posizionando per il futuro: per avere successo e creare valore a lungo termine per tutti, clienti, azionisti e dipendenti.”