Gae Vinci: “Summer is too long” è il nuovo singolo

Da venerdì 24 marzo 2023 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Summer is too long”, il nuovo singolo di GAE VINCI.

Con “Summer is too long” l’artista mostra un lato musicale ancora inesplorato. Dopo l’intro iniziale della chitarra acustica, il brano esplode con la drum che sfreccia dritta come un treno senza alcuna sosta per circa sei minuti. Le chitarre graffianti attraversano una montagna di pedali come il fuzz, per tutta la durata della traccia, fino a quando incontrano un riff melodico che suscita dolcezza e malinconia, e che grazie alle voci eteree intrise nel riverbero, improvvisamente sembra di ritrovarci persi per le strade inglesi dell’estate del 1991.

Diversamente dal precedente singolo “All The Times” che proponeva un’atmosfera dreamgaze, con questa canzone, l’artista ci introduce sempre più vicino alla sua direzione e visione musicale, quella dello shoegaze.

Il brano è il terzo singolo che anticipa l’album di debutto “Lonely Ballads” in uscita il 26 maggio 2023.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Il brano nasce durante i giorni centrali del mese di agosto di qualche anno fa, quando per la prima volta sono rimasto a Milano anziché trasferirmi al mare, ritrovandomi così davanti una città completamente vuota! Sorpreso dalle strade e dagli spazi (vissuti nel caos della folla quotidiana), che apparivano improvvisamente enormi perché deserte”.

Il videoclip di “Summer is too long” prodotto dal video maker Liquid Boost e concepito assieme all’artista, descrive le sensazioni che suscita il brano ed è un chiaro riferimento ai classici video musicali del genere shoegaze.

Gae Vinci nome d’arte di Gaetano Vinci è un produttore musicale siciliano, con sede a Milano. Dopo aver prodotto musica con altri alias sin dalla metà degli anni 2000, ha deciso finalmente di firmare i propri lavori con il suo vero nome. Non identificandosi in un genere musicale ben specifico, si riesce a percepire nelle sue produzioni quelle che sono indubbiamente le sue influenze musicali, ovvero il dream pop/shoegaze e chiari riferimenti alla musica electronic o alternative in generale. Nonostante si definisce un eremita da studio, spesso si avvale della collaborazione di alcuni amici musicisti e cantanti che passano da lui in studio, per registrare ciò che scrive e produce. Alla fine del 2022 ha creato la sua etichetta indipendente “BLOODONTHETRACKS” che utilizza come piattaforma per pubblicare la musica da lui prodotta.

Dopo “My favorite color” e “All the times”, “Summer is too long” è il nuovo singolo di Gae Vinci in radio e in digitale dal 24 marzo 2023.