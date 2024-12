Furto sventato al centro commerciale: un 29enne arrestato a Montaquila

Pubblicità

Intervento immediato: come si è svolta l’operazione

A Montaquila, in provincia di Isernia, i Carabinieri del Comando Stazione locale e il Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato un 29enne del posto. Durante un servizio di prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, i militari hanno notato un uomo che, a bordo di un furgone rubato, lasciava in fretta il parcheggio di un centro commerciale per dirigersi sulla Statale 85 Venafrana.

La prontezza dei militari ha permesso di fermare il veicolo pochi chilometri più avanti. Il controllo ha confermato che il furgone era stato rubato poche ore prima nel centro abitato di Isernia. Nel frattempo, il legittimo proprietario stava sporgendo denuncia presso il locale comando dei Carabinieri.

Il ritrovamento della refurtiva

La perquisizione del veicolo ha portato alla scoperta di alcuni capi di abbigliamento rubati poco prima all’interno di un negozio del centro commerciale. Grazie alla rapidità dell’intervento, la refurtiva è stata recuperata e restituita ai proprietari.

Conseguenze per l’arrestato

Dopo aver completato le procedure di rito, il giovane è stato condotto presso la Casa Circondariale di Isernia e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Questo intervento sottolinea l’importanza dei controlli mirati e dell’azione coordinata delle forze dell’ordine nel contrastare i reati contro il patrimonio.