Furto con tecnica dell’abbraccio: arresto di due donne in Veneto

Un’indagine meticolosa contro i furti agli anziani

La tecnica dell’abbraccio, utilizzata frequentemente per ingannare le vittime, si conferma una delle modalità preferite dai malintenzionati per sottrarre denaro agli anziani. L’episodio più recente si è verificato a Dolo (VE), dove i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile (N.O.R.M.) della Compagnia di Este, insieme ai colleghi della Stazione di Monselice, hanno arrestato due donne responsabili di un furto.

Grazie a un lavoro di osservazione e pedinamento, i militari hanno seguito le sospettate fino a un’abitazione, dove hanno messo in atto il loro piano. Fingendosi amichevoli, sono riuscite a sottrarre con abilità 100 euro in contanti a un anziano residente.

La dinamica del furto e l’arresto

Le due donne, una 37enne e una 20enne, entrambe già note alle forze dell’ordine, si erano inizialmente aggirate senza meta nel mercato cittadino di Dolo. La loro presenza non è passata inosservata ai Carabinieri, che hanno seguito ogni loro movimento. Entrate in casa della vittima, le due sono rimaste solo pochi minuti, ma il danno era già fatto: l’anziano era stato raggirato con un caloroso abbraccio, durante il quale il denaro è stato sottratto con destrezza.

La fuga delle responsabili si è interrotta nei pressi del casello autostradale di Monselice, dove una pattuglia ha bloccato l’auto e recuperato la somma sottratta. Le arrestate sono state condotte al Comando di Este e trattenute nelle camere di sicurezza.

Indagini in corso per fatti analoghi

Gli investigatori stanno ora lavorando per accertare se le due donne siano coinvolte in altri furti simili avvenuti nella zona. La tecnica dell’abbraccio, purtroppo, è spesso usata per approfittare delle persone più vulnerabili, come gli anziani. La collaborazione tra le stazioni di Este e Monselice dimostra ancora una volta l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare la criminalità predatoria.

Durante l’udienza di convalida degli arresti, avvenuta con rito direttissimo, è stato stabilito che le indagini proseguiranno per approfondire le responsabilità delle imputate.

