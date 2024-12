Fuori il video di The Last Picture, il nuovo singolo degli Ephemeral

È finalmente fuori il video di The Last Picture, il nuovo singolo degli Ephemeral, già disponibile in radio e in digitale grazie a SDO/Believe. La band, formata nel 2021, continua a stupire il pubblico con il suo stile prog moderno, unendo tradizione e innovazione musicale.

The Last Picture rappresenta un momento chiave nella narrazione emotiva della band: la seconda fase del distacco da una persona negativa, ovvero l’accettazione. Come raccontano gli Ephemeral, il brano nasce da un bisogno di rispondere a un approccio meccanico e rigido all’arte: “Per noi l’arte è imprevedibilità e spontaneità. The Last Picture è nata da un’idea musicale iniziale che si è sviluppata naturalmente, trasformando un sentimento forte in musica.”

Il video, diretto da Davide Trumino, è stato girato in un piccolo teatro di Casal Palocco (Roma) e rappresenta un vero omaggio all’arte in tre forme: musica, danza e teatro. La storia segue il percorso di un bambino che scopre e coltiva la propria passione per la danza, un viaggio che lo porterà a diventare un vero ballerino.

Gli Ephemeral sono una realtà solida nel panorama rock italiano. Formati da Arianna De Lucrezia (basso e voce), Emanuel D’Orazio (chitarra), Gabriele Catania (tastiere) e Marco Arese (batteria), i membri vantano un percorso di studi al Conservatorio e collaborazioni illustri. Arianna, ad esempio, ha conosciuto e lavorato con Ian Anderson dei Jethro Tull, un nome che ritornerà nel loro prossimo album con ben due brani.

Dopo il successo del primo album, Guiding Ghost, pubblicato nel 2022, e la partecipazione come finalisti a Rock Targato Italia 2024 con The Last Picture, gli Ephemeral sono pronti a lanciare il loro secondo lavoro nel 2025.

