Fuori il video di “Buio” nuovo singolo di Ilenya, scritto con Daniele Piovani e Alioscia Arioli che ha curato anche gli arrangiamenti, realizzato presso AlyStudio, produzione artistica di Matteo Bonsanto, Gallotti Domenico Ed. Musicali, già in radio e disponibile in digitale (Believe Digital).

«Attraverso questa canzone, che amo definire intensa e travolgente, voglio condividere un messaggio che spero possa far riflettere chi si trova ad affrontare dei momenti difficili della propria vita, per comprendere che chiedere aiuto non è sempre segno di debolezza, ma il primo passo verso la guarigione – racconta Ilenya – “Buio” affronta il tema della lotta contro i miei demoni interiori, passando dall’ansia alla paura, dall’insonnia agli attacchi di panico. Per me saper chiedere aiuto è un atto di forza e di coraggio che dimostra la consapevolezza dei propri limiti e la capacità di mettere da parte l’orgoglio per il bene del nostro benessere e della nostra crescita, con la speranza di uscire dal “Buio” interiore. Quando la ascolterete capirete perché non c’era titolo più azzeccato! “Buio” è nata per dare sfogo a un mio stato emotivo. Purtroppo soffro di insonnia da ormai molti anni e durante una notte di queste, sono arrivata alla conclusione che forse era giunto il momento di aprire il vaso di Pandora per superare difficoltà rimaste nascoste. La vita ci porta spesso a rimandare, ma arriva un momento in cui affrontare le proprie sfide diventa indispensabile per ritrovare la serenità interiore e – prosegue Ilenya – con questa canzone, voglio proprio sottolineare l’importanza di chiedere aiuto quando necessario. In un mondo egoista, come il nostro, è fondamentale avere il coraggio di chiedere ma anche di offrire supporto.»

Il videoclip, con la partecipazione della ballerina Sara Rivaletto, nasce da un’idea di Ilenya, ed è stato girato nel Bosco WWF di Vanzago e Villa Restelli di Olgiate Olona, con la regia di Denis Fava. Il bosco simboleggia la vita con tutte le sue difficoltà, dove ci si avventura di notte, iniziando una corsa, senza tempo, piena di ostacoli. In contrasto, la mente danza in modo irriverente fino ad arrivare all’alba, momento che rappresenta la pace interiore, simboleggiata dall’acqua.

Ilenya,nata a Milano, di origine siciliana,è performer e autrice. Dice di sé: “la musica è la mia casa, il mio rifugio. È sempre lì, sia nei momenti felici che in quelli difficili. Ogni istante della mia vita è legato a una canzone. Sono cresciuta con le note di Whitney Houston e Alicia Keys. Amavo suonare al pianoforte le loro canzoni, ma non nego che in casa mia si ascoltassero frequentemente Mina e Battisti. Sicuramente nel passato mi sono ispirata tanto ad altri artisti. Oggi, però, sento di aver trovato la mia identità in un mondo più electro dance/ electro pop, dove credo che la mia voce possa esprimersi al meglio in un contesto più internazionale”. Dal 2013insegna canto presso diverse scuole, tra cui Ricordi Music School, Carousel – Scuola di Musica.

Nel 2015 frequenta il corso di Didattica del Canto Moderno presso il VMS di Loretta Martinez e nel 2019 l’Albero del Canto con Paola Folli. Attualmente insegna alla Milano Music Lab, di cui è fondatrice. Nel 2020 Ilenya inizia a collaborare con Daniele Piovani, pubblicando il suo primo EP “Il Kaos Dentro“, un viaggio introspettivo dell’anima, lanciato dal singolo “Japan”. Nello stesso anno, è protagonista nel musical “La Sirenetta” e partecipa a “Il libro della giungla” con la compagnia Luna di Miele produzioni.Nel 2023, fonda anche l’etichetta discografica indipendente Milano Music Records, per seguire i progetti dei suoi allievi e giovani artisti emergenti.Il 21 giugno 2024 esce”Buio“, brano elettro dance/pop dance, con cui affronta un tema molto delicato.

Ilenya è su: Instagram | Facebook | Youtube