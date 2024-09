Fujifilm Healthcare presenta Synapse Pathology al Congresso Europeo di Patologia: l’innovazione nella diagnosi digitale

Pubblicità

In occasione del 36° Congresso Europeo di Patologia (ECP), Fujifilm Healthcare ha presentato Synapse Pathology, una soluzione all’avanguardia per la digitalizzazione dell’anatomia patologica. Grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale, questa piattaforma offre flussi di lavoro semplificati, diagnosi più rapide e una maggiore collaborazione tra specialisti.

L’importanza di Synapse Pathology nella diagnosi digitale

Synapse Pathology è una soluzione digitale completa che supporta i reparti di Anatomia Patologica con funzioni avanzate di reportistica e analisi integrate. La piattaforma consente l’accesso rapido alle immagini e facilita la collaborazione multidisciplinare, rendendo più efficiente la gestione dei casi patologici.

L’introduzione di Synapse Pathology Gateway rappresenta un passo avanti verso la trasformazione digitale, migliorando l’interoperabilità tra le strutture sanitarie e riducendo i tempi necessari per la diagnosi.

L’intelligenza artificiale al servizio della sanità

Grazie all’integrazione dell’AI, Synapse Pathology è in grado di elaborare immagini digitali 1,7 ore più velocemente rispetto ai tradizionali vetrini, permettendo ai patologi di consultare e diagnosticare i casi da remoto. Questa tecnologia non solo accelera i tempi di diagnosi, ma migliora anche l’efficienza e la qualità dei servizi sanitari.

Le collaborazioni strategiche di Fujifilm Healthcare

Durante l’evento ECP, Fujifilm Healthcare ha messo in evidenza le sue collaborazioni con leader globali come Ibex e AWS. Questi partenariati rafforzano l’offerta di soluzioni innovative per la patologia digitale e dimostrano l’impegno dell’azienda nel migliorare i flussi di lavoro in ambito sanitario, offrendo strumenti di collaborazione e diagnostica avanzata.