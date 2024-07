“Freedom” è il singolo d’esordio di Flyzir

Pubblicità

Condividi

Da venerdì 5 luglio 2024 sarà in rotazione radiofonica “FREEDOM”, il primo singolo di FLYZIR già disponibile sulle piattaforme digitali dall’8 aprile.

Il brano “Freedom” è un inno all’empowerment e alla determinazione, incanalato attraverso ritmi pulsanti e parole cariche di energia. La canzone cattura l’essenza della perseveranza, esortando gli ascoltatori, soprattutto i giovani, a credere in se stessi e a lottare per la propria libertà. Con versi come “Feeling, believing, never been a crime” e “I know what I gotta do, Fight”, il testo trasmette un messaggio di sfida e fiducia in se stessi. La combinazione di groove travolgenti e melodie coinvolgenti invita il pubblico a ballare e a sentire la potenza della musica nel proprio cuore e nella propria mente.

Pubblicità

Spiega l’artista a proposito del brano: “Freedom rappresenta una rinascita, sia in senso personale che artistico. Canto da quando sono piccolo e la mia ambizione è sempre stata quella di fare compagnia alle persone e farle divertire. Dopo tanto aspettare, finalmente posso dire che sono pronto. Penso che questo sia il genere giusto per me, questo è il brano giusto per coloro che vogliono passare un’estate pazzesca all’insegna del ritmo e della libertà. Libertà di essere, di cantare e di ballare. Freedom rappresenta tutti noi, con i nostri sogni e la nostra voglia di brillare. “Fidatevi di me, vi mostro un nuovo mondo, sentite questa libertà?”

Il videoclip di “Freedom”, diretto da Andrea Parolo e girato in una nota discoteca di Rimini, simboleggia libertà e divertimento. Il video mostra diverse persone che ballano spensierate e include una coreografia eseguita da FLYZIR e da alcune ballerine. Ideale per l’estate e per i party durante tutto l’anno, il video alterna sequenze dinamiche lente e veloci per mantenere alta l’attenzione dello spettatore, catapultandolo immediatamente in un’atmosfera di relax e divertimento assoluto.

Guarda il videoclip su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=5Xk8F953shU

Biografia

Nato e cresciuto nella vibrante città di Rimini, FLYZIR ha sempre avuto una grande passione per la musica, che è emersa fin da piccolo.

Attraverso anni di duro lavoro e impegno, ha perfezionato le sue abilità in canto, ballo e recitazione sia nella sua città natale che a Sidney, Australia, dove ha vissuto per un anno.

Il suo percorso artistico è stato variegato: dalle performance nelle stagioni turistiche ai musical, passando per i piano bar. Ha partecipato con successo a diversi concorsi canori, ha ottenuto ruoli in pubblicità, film ed anche in radio e tv, in qualità di conduttore.

Ora è pronto a conquistare il mondo della musica con FREEDOM, il suo primo singolo inedito dance in lingua inglese. Questo brano incarna appieno la sua passione per il genere e rappresenta un nuovo capitolo emozionante nella sua carriera artistica. Con queste good vibes, FLYZIR è pronto a far ballare tutto il mondo!

“Freedom” è il singolo d’esordio di FLYZIR disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dall’8 aprile e in rotazione radiofonica da venerdì 5 luglio 2024.

Instagram