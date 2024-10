FRE e XONOUS: approda in radio “Panico” feat. Annalisa Minetti, il nuovo singolo inedito

Pubblicità

Condividi

Venerdì 25 ottobre arriva in radio il singolo di FRE e XONOUS “Panico” feat. ANNALISA MINETTI, dallo stesso giorno disponibile in digitale (The Orchard).

“Panico” descrivere una relazione sentimentale tormentata trasportandoci verso il ‘red carpet’ che rappresenta il percorso tortuoso di una storia d’amore, piena di alti e bassi. Le strofe raccontano un dialogo tra lui e lei ed il ritornello sintetizza al massimo la storia. L’attesa invece richiama un’ansia costante, un desiderio di risposte che non arrivano mai, per quello che poi i ‘sogni sono pieni di botte’ rivelano un sottofondo di violenza emotiva che spesso ci slega dalla realtà.

Pubblicità

“Dietro questa canzone si nasconde un segreto. Un’esperienza unica che ha dato vita a un brano indimenticabile – afferma FRE – ringrazio, con Xonous, Annalisa Minetti per esserci in questo brano. Ora è il momento di scatenare il ‘Panico’, quello vero”.

“Con Fre e Annalisa Minetti è stato come mettere insieme fuoco e dinamite – dice XONOUS – il risultato è un pezzo che spacca in due. Come sempre non mi vedrete in faccia, perché il mio nome e la mia storia stanno dentro la musica”.

“Sono contenta di questa collaborazione con FRE, iniziata nel 2023 con “Nevica” e “Blu”, e qui incontro anche XONOUS – racconta ANNALISA MINETTI – con la speranza che questo brano porti il desiderio, a chi lo ascolta, di vivere bene e senza ‘Panico’ ogni storia d’amore e di vita”.

FRE, nome d’arte di Francis Adesanya, rapper italiano di origine nigeriana, nato a Chieti e cresciuto a Milano. Ha collaborato con artisti della scena hip hop italiana come Vacca, Dj Fede, Ronnie Jones, Vincenzo da Via Anfossi, Tormento e Bassi Maestro. Nel 2020, partecipa a una puntata di MTV con Shade e pubblica il suo primo album da solista, *Gomorrista*, che supera il milione di stream su Spotify. Da questo album, i singoli “Pasta&Flow” e “Influencer” ottengono oltre 1 milione di visualizzazioni su YouTube. A febbraio 2020 esce il brano “Sott’acqua”, ispirato alla pandemia, che supera anch’esso il milione di visualizzazioni. Seguono i singoli “Un’estate da bere” con Ivan Granatino e Xonous e “Farsi Male” con Caneda. Nel 2023, FRE pubblica “Nevica” e “Blu” con Annalisa Minetti, mescolando pop e rap. Nello stesso anno, collabora con Young Signorino per il brano “Nessuna emozione”, che riflette sul desiderio di affetto. Nel 2024, esce “Caronte”, prodotto da Giovanni Di Bernardo, e successivamente pubblica “Billboard” con Xonous e Biondo. A ottobre dello stesso anno arriva “Panico”, in collaborazione con Xonous e Annalisa Minetti.

Xonous – foto autorizzata

XONOUS, non si sa chi sia, né quanti anni abbia, né da dove venga. Entra nella scena musicale l’ultimo giorno del 2020. Dal nulla raggiunge centinaia di migliaia di visualizzazioni, ascolti e download sulle piattaforme digitali, fino a superare il milione di views con il singolo “Shazam“, per il quale l’azienda Rollerblade manda sul set del video i suoi migliori pattinatori, tra cui la pluricampionessa mondiale Erika Zanetti. Nelle classifiche raggiunge la prima posizione e con il singolo “Muevelo” supera i 13 milioni di streaming su TikTok. Ha creduto in lui Emilio Munda, produttore artistico, autore e compositore (podio due volte al Festival di Sanremo, autore per Il Volo, Eros Ramazzotti, Umberto Tozzi, Francesco Renga, Nina Zilli, Stadio, Raf, I Nomadi, Michele Bravi, Anna Tatangelo, Gemelli Diversi e molti altri). Xonous ha già duettato con diversi big della musica italiana e internazionale, attualmente è nella produzione esecutiva della ASTRALMUSIC e sta lavorando insieme alla sua squadra di autori a nuovi progetti in breve uscita.

Annalisa Minetti – Ph. by Melissa Fusari

Annalisa Minetti, cantante e atleta italiana nata a Milano e cresciuta a Roma, nel 1997 partecipa a Miss Italia e nel 1998 vince il Festival di Sanremo con “Senza te o con te“, trionfando sia nella categoria giovani che tra i Campioni, unico caso nella storia del festival. Torna a Sanremo nel 2005 e nel 2008 in coppia con Toto Cutugno. Dal 2010 si dedica all’atletica leggera paralimpica e nel 2012 vince la medaglia di bronzo nei 1500 metri alle Paralimpiadi di Londra, stabilendo il record del mondo per la categoria non vedenti. Ottiene altre medaglie a livello europeo e mondiale, tra cui l’oro ai Mondiali 2013 negli 800 metri. Nel 2017 vince la Maratona di Roma e viene nominata Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. Nel 2020 torna alla musica partecipando a Tale e Quale Show su Rai1. Canta “Karol” in onore di Papa Giovanni Paolo II e partecipa a “Il nostro tempo” con vari artisti. Nel 2023, collabora con il rapper FRE per i brani “Nevica” e “Blu“. Alla fine dello stesso anno, presenta “Torno A Napoli“, un omaggio alla città. In occasione delle Olimpiadi e Paralimpiadi 2024, pubblica il singolo “Diversamente Pazzesca“, celebrando la sua passione per lo sport e la musica.

Social: Annalisa Minetti | Fre | Xonous