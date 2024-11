Fratelli: il teatro che racconta la forza dei legami umani

By

Pubblicità

Condividi

La trama di uno spettacolo emozionante

“Fratelli”, tratto dall’omonimo romanzo di Carmelo Samonà, sarà in scena venerdì 29 novembre alle ore 21 presso il Teatro Giacconi di Chiaravalle. Questo spettacolo, parte del festival Tespi/Malati di niente, racconta il delicato rapporto tra due fratelli che, tra difficoltà e complicità, trovano nei giochi e nelle storie un modo per comunicare e sostenersi a vicenda.

Un teatro che include e trasforma

La compagnia Teatro La Ribalta-Kunst der Vielfalt, con sede a Bolzano, è l’unica compagnia teatrale professionale italiana formata da attori in situazione di disagio psichico. Regia, costumi e scene portano la firma di Antonio Viganò, mentre in scena troviamo Michele Calcari e Paolo Grossi. Grazie al suo impegno e al suo repertorio innovativo, la compagnia ha ricevuto il premio teatrale Ubu Progetto speciale, confermandosi come un esempio unico di inclusione e creatività.

Pubblicità

Un linguaggio semplice ma potente

In “Fratelli”, il linguaggio si fa essenziale e poetico, guidando il pubblico in un viaggio emotivo tra movimenti danzati e racconti. La storia esplora i rituali quotidiani dei due protagonisti, in un continuo tentativo di comprensione reciproca che rivela la forza e la fragilità dei legami familiari.

L’incontro con Antonio Viganò

Alle 17:30, prima dello spettacolo, il regista Antonio Viganò presenterà il suo libro “La malattia che cura il teatro”, un’opera che esplora il potenziale trasformativo del teatro nel rapporto tra scena e società. Parteciperanno Simone Guerro e Gilberto Maiolatesi, insieme ad altri esperti del settore.

Eventi collaterali e informazioni utili

Durante tutto il festival TESPI / Malati di niente, sarà visitabile la mostra “Fuori Colore” presso il Centro Turistico Culturale Carlo Urbani di Monte San Vito, con opere curate da Andrea Marconi e Silvia Tobaldi.

Biglietti:

Intero: €10,00

Ridotto: €8,00

Orari mostra: 16:30 – 19:00

Se hai assistito a uno spettacolo simile o sei interessato all’argomento, raccontaci la tua esperienza nei commenti qui sotto!