Franco Tortora: il ritorno con “Fragole e veleno”

By

Pubblicità

Condividi

Franco Tortora, icona musicale italiana, torna a emozionare con il suo nuovo singolo “Fragole e veleno”, accompagnato da un videoclip disponibile in anteprima su YouTube dal 18 dicembre. Il brano, in uscita il 31 dicembre su tutti i digital stores, affronta il delicato tema della fine di un amore, esplorando il percorso emotivo necessario per superare il dolore e ritrovare se stessi.

Il videoclip, diretto da Stefano Cesaroni in collaborazione con l’Accademia Belle Arti di Frosinone, utilizza la metafora del ponte per rappresentare il passaggio dal passato al futuro. Le immagini, intense e simboliche, invitano lo spettatore a riflettere e a lasciare andare ciò che non appartiene più al presente, aprendosi così a nuove opportunità.

Pubblicità

La rinascita di un talento

La storia di Franco Tortora è un esempio di determinazione e amore per la musica. La sua carriera inizia a soli 18 anni con la partecipazione a “Disco per l’Estate” nel 1971, dove ottiene il sesto posto. Le sue esibizioni a programmi come “Discoring” e i concerti tra Italia, New York e Toronto consolidano il suo ruolo di protagonista nella scena musicale dell’epoca.

Tuttavia, per motivi familiari, Tortora decide di mettere in pausa la sua carriera artistica. Dopo un lungo periodo di assenza, torna nel 2022 con una partecipazione a The Voice Senior, raggiungendo le fasi finali sotto la guida di Orietta Berti.

Con “Fragole e veleno”, scritto da Patrizio Maria e prodotto da Caramella Blues Edizioni di Angelo Petruccetti, Franco Tortora dimostra di essere ancora in grado di toccare le corde più profonde dell’animo umano, regalando ai suoi fan una nuova occasione per connettersi attraverso la sua musica.

Il nuovo inizio

Questo singolo rappresenta non solo un brano di grande intensità, ma anche un invito a guardare avanti. Tortora, con il suo talento e la sua sensibilità, offre un messaggio universale: anche il dolore può essere un’opportunità per crescere e rinascere.

Lascia la tua opinione su questo emozionante ritorno e condividi le tue impressioni nel form qui in basso.