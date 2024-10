FRANCESCO TRIOLO: dal 18 ottobre il singolo d’esordio  “SAHARA”

Pubblicità

Dal 18 ottobre 2024 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Sahara”, il nuovo singolo di Francesco Triolo.

“Sahara” è un brano che parla dell’amore incondizionato, letale, che un uomo prova nei confronti della sua amata, un uomo capace di concedere la sua vita per lei. Ma dopo un passato terribile crede di non ricordarsi più come si fa ad amare.

Commenta l’artista a proposito del nuovo brano: “Scrivo nel brano tutto quello che non sarei mai riuscito a dire, dando voce ai miei sentimenti. Parlo di un uomo completamente devoto ad una donna per la quale farebbe di tutto e, come un giuramento, ho voluto introdurre varie analogie, in particolare quella della polvere del Sahara che rappresenta una sorta di guarigione alle sofferenze. Sono molto contento perché questa è la mia prima pubblicazione dopo un anno intenso di lavoro di scrittura e canto”.

Biografia

Francesco Pio Triolo, 21 anni, è un cantautore e polistrumentista che vive a San Giorgio Albanese, un piccolo paese in provincia di Cosenza con il fratello, la sorella e la nonna.

Appassionato da sempre di musica e fotografia, studia alla RC Voce Produzione, scuola di alto perfezionamento canoro, diretta da Cecilia Cesario e Rosario Canale. Quest’anno è stato protagonista del LOOP FEST, evento organizzato dalla stessa scuola di canto.

Ha studiato tromba al conservatorio per quattro anni. Suona la chitarra ed il pianoforte, strumento che predilige per scrivere i testi e le melodie delle sue canzoni.

