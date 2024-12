Francesco e i Passabanda: il videoclip “Matti Like” celebra la follia dei social e il 50° anniversario di Frankenstein Junior

Pubblicità

Dal 15 dicembre 2024, è possibile guardare su YouTube il videoclip ufficiale di “Matti Like”, il nuovo singolo di Francesco e i Passabanda, già disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Il video, diretto dal giovane regista Federico Cavallini, è un omaggio al film cult “Frankenstein Junior” di Mel Brooks, di cui celebra il 50° anniversario. Girato in bianco e nero presso la Rocca Sforzesca di Bagnara di Romagna, il videoclip ricrea i personaggi iconici della pellicola, adattandoli al tema della canzone: la folle corsa alla ricerca di like e approvazione sui social. Tra balletti virali e situazioni esilaranti, il dottor Frankenstein e Igor danno vita a una creatura che diventa una star dei social media.

Il progetto, patrocinato dal Comune di Bagnara di Romagna e supportato dal sindaco Mattia Galli, ha coinvolto oltre 70 comparse, tra amici e fan del gruppo. Il cast include volti noti come Mirko Cannella, doppiatore di Rio in “La casa di carta”, e Mauro Asirelli, attore e fondatore della scuola Open Improv. Scenografie e costumi sono impreziositi dalle opere dell’artista Renato Mancini e dal lavoro di Liliana Ceccherini e Chiara Ziveri.

Un reggaeton che fa ballare e riflettere

Il brano “Matti Like” unisce la freschezza del reggaeton a una riflessione ironica sulla frenesia dei social media. Nato per conquistare le stesse piattaforme che critica, il pezzo segue le regole dei tormentoni virali, con un ritmo accattivante e testi che invitano a riflettere sull’ossessione per la popolarità online.

Come spiega Francesco: “Ho aspettato così tanto per produrre un brano reggaeton che nel frattempo il genere è passato di moda! Questo rende la canzone ancora più rappresentativa di me”.

La visione artistica di Francesco e i Passabanda

Francesco e i Passabanda, progetto nato dal cantautore romagnolo Francesco Malagutti, si distingue per la capacità di unire ironia e sperimentazione musicale. Ispirato al termine tecnico “passabanda”, il gruppo rappresenta il filtro creativo che trasforma le idee di Francesco in brani unici. La collaborazione decennale con artisti come Mauro Asirelli ha permesso al progetto di creare videoclip che non solo intrattengono, ma offrono anche spunti di riflessione.

Scopri il video di “Matti Like” su YouTube e condividi la tua opinione nei commenti qui sotto.