Francesco Cavestri: il 23 agosto in concerto per la rassegna “Luglio Musicale Trapanese”

Francesco Cavestri: il 23 agosto in concerto per la rassegna “Luglio Musicale...

Dopo il sold out registrato al Blue Note di Milano, il concerto al Teatro Comunale di Gonzaga (MN) con il trombettista Fabrizio Bosso, la Casa del Jazz a Roma per Summertime e il Premio IJVAS per la divulgazione del jazz ricevuto in occasione dell’International Jazz Day all’Auditorium Parco della Musica di Roma insieme ai grandi del Jazz italiano, Francesco Cavestri si esibisce per la prima volta in uno degli eventi più attesi e più importanti dell’estate a Trapani NELLA RASSEGNA DEL “LUGLIO MUSICALE TRAPANESE” arrivata alla sua 76° stagione nel virtuoso equilibrio tra tradizione e innovazione. In particolare, Cavestri si esibirà con il suo concerto “IKI – BELLEZZA ISPIRATRICE, che vuole celebrare la bellezza della musica con atmosfere di jazz contemporaneo che si contaminano con altri generi, il tutto in uno dei luoghi più suggestivi di Trapani, nel CHIOSTRO DI SAN DOMENICO.

Venerdì 23 agosto alle ore 21,00 il pianista compositore Francesco Cavestri classe 2003 (premiato come il più giovane tra i migliori Nuovi Talenti dalla Rivista Musica Jazz) presenta, nell’ambito della rassegna “Luglio Musicale Trapanese” nel Chiostro di San Domenico i suoi ultimi lavori: “Early 17”, uscito a marzo 2022 con la collaborazione di Fabrizio Bosso, e l’album “IKI – Bellezza Ispiratrice”, da cui prende il nome il titolo del concerto, uscito a gennaio 2024, con la collaborazione di Paolo Fresu (un album il cui titolo è ispirato alla filosofia giapponese, che mantiene come fulcro creativo il pianoforte, mescolandolo a patine di sonorità contemporanee, in un costante incontro di stili e generi a confronto, e che vede la collaborazione di artisti del calibro di Paolo Fresu e Cleon Edwards, batterista americano già al fianco di Erykah Badu, Lauryn Hill e Cory Henry).

Francesco Cavestri si presenterà con un trio d’eccezione formato da Gabriele Costa al basso e Riccardo Marchese alla batteria.

La serata spazierà dalla presentazione di brani originali scritti da Francesco Cavestri, presenti all’interno dei suoi tre album, tra cui la colonna sonora per la Rai, ed in particolare presenterà i brani del suo ultimo album “IKI- Bellezza Ispiratrice” che sta portando in tour, fino ad arrivare a reinterpretazioni di giganti come John Coltrane, Ryuichi Sakamoto, Robert Glasper e Radiohead.

Info biglietti

https://www.lugliomusicale.it/it/luglio-musicale-stagioni/stagione-2024/iki-bellezza-ispiratrice

“Francesco ha una capacità musicale veramente impressionante. Un ragazzo giovane con una grande maturità che riversa nella musica, creando concerti bellissimi e dimostrando un grande interplay con gli altri musicisti […] progetti come quello di Francesco, mediati e respirati da un giovane come lui e che legano il jazz a generi come l’hip hop o la musica elettronica, sono il miglior modo per raccontare che il jazz è una musica per tutti.” Paolo Fresu

Show-reel del concerto di Francesco Cavestri al Blue Note di Milano

Biografia

Pianista compositore e divulgatore (classe2003), Francesco Cavestri studia pianoforte dall’età di 4 anni e si laurea a 20 anni in pianoforte jazz al Conservatorio di Bologna (il più giovane laureato del dipartimento Jazz). Negli USA ha modo di frequentare la scena musicale newyorkese e di studiare al Berklee College of Music di Boston, dove conosce un gruppo di musicisti americani con cui si esibirà in importanti rassegne estive a Bologna e a Boston.

Il suo primo album “Early17,” una combinazione di hip-hop, soul e R&B, con elementi di jazz contemporaneo,con 9 tracce inedite e feat di Fabrizio Bosso, ottiene consenso di pubblico e di critica. Cavestri in questi anni si è esibito in importanti Festival e Jazz Club italiani ed esteri (il Bravo Caffè di Bologna, l’Alexanderplatz Jazz Club di Roma, la Cantina Bentivoglio di Bologna, il Wally’s Jazz Club di Boston, la Casa del Jazz di Roma, il Festival Time in Jazz in Sardegna, il Festival JazzMi a Milano). Come divulgatore ha presentato la sua lezione-concerto “Jazz/hip hop – due generi fratelli) nelle scuole, nei teatri (anche a fianco di Paolo Fresu) e nei festival (Time in Jazz e JazzMI) e a breve uscirà anche una pubblicazione.

Al Festival “Strada del Jazz 2023” con il suo concerto in Piazza Maggiore a Bologna (che è stato registrato e prodotto dalla Regione Emilia-Romagna per la rassegna Viralissima.) ha vinto il Premio come giovane pianista che unisce presente e futuro.

Di recente ha anche registrato la sua prima colonna sonora per un podcast di produzione Rai, il cui album “Una Morte da Mediano” il terzo album di Cavestri dopo “IKI – Bellezza Ispiratrice” è uscito in digitale il 16 aprile.

Ad aprile 2024 è partito il Tour “IKI – Bellezza Ispiratrice” toccando diverse città, tra le quali ricordiamo: Milano, Roma, Bologna, Trapani

Come divulgatore Francesco Cavestri collabora con l’associazione Il Jazz Va a Scuola, organizzando lezioni-concerto, seminari e masterclass in teatro, nelle scuole e nei Festival, anche al fianco di importanti artisti della scena italiana e internazionale. Il 30 aprile, in occasione dell’International Jazz Day riconosciuto dall’Unesco, Cavestri ha ricevuto il premio IJVAS come giovane divulgatore e compositore all’Auditorium Parco della Musica di Roma, al fianco dei grandi nomi del Jazz italiano, tra cui Stefano Bollani.

