Nasce l’alleanza F.O.N.I.CA.P. – LILT per la prevenzione dei tumori polmonari

Roma, 27 giugno 2024 – È stata annunciata una nuova e importante collaborazione tra F.O.N.I.CA.P. (Forza Operativa Nazionale Interdisciplinare Contro il Cancro Polmonare) e LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori). Questo progetto, presentato in una conferenza stampa presso il Ministero della Salute, mira a rivoluzionare la presa in carico dei pazienti affetti da tumore polmonare, abbattendo le liste d’attesa e riducendo la necessità di spostamenti per i trattamenti.

Obiettivi dell’alleanza

Velocizzare la presa in carico dei pazienti

La piattaforma F.O.N.I.CA.P. offre un riferimento gratuito per i pazienti oncopneumologici, permettendo loro di accedere rapidamente ai Gruppi Interdisciplinari di Oncologia Toracica (GIOT). Collegandosi al sito www.fonicap.it, i pazienti possono ricevere consulenze online e essere indirizzati verso il GIOT più vicino, riducendo drasticamente i tempi di attesa e i viaggi della speranza, soprattutto per i pazienti del Centro-Sud.

I numeri del tumore al polmone in Italia

Secondo le stime AIRTUM, nel 2023 sono state circa 44.000 le nuove diagnosi di tumore al polmone, con un’incidenza maggiore negli uomini. Ad oggi, in Italia, sono circa 118.000 le persone che convivono con questa diagnosi. L’alleanza mira a migliorare la qualità della vita di questi pazienti, offrendo un supporto più rapido ed efficiente.

Il ruolo della LILT

La prevenzione come metodo di vita

La LILT, con oltre 100 anni di esperienza nella diffusione della cultura della prevenzione, si unisce a F.O.N.I.CA.P. per potenziare i servizi offerti ai pazienti oncopneumologici. Gli specialisti di F.O.N.I.CA.P. saranno presenti periodicamente negli ambulatori LILT per facilitare l’accesso dei pazienti alle cure necessarie.

La campagna di sensibilizzazione

Verso l’istituzionalizzazione delle Lung Unit

Durante la conferenza stampa, è stata lanciata una campagna per il riconoscimento legislativo delle Lung Unit, seguendo l’esempio delle Breast Unit. Questo riconoscimento potrebbe portare a diagnosi precoci, migliori trattamenti e maggiore sopravvivenza per i pazienti con tumore polmonare.

Il supporto delle istituzioni europee

Francesco Schittulli, Presidente LILT, ha sottolineato l’importanza dello screening oncologico raccomandato anche a livello europeo. La collaborazione tra istituzioni e società scientifiche è fondamentale per un impatto positivo sulla salute pubblica e sulla prevenzione del fumo, una delle principali cause del tumore al polmone.

Conclusioni e prospettive future

Il network GIOT

Rossana Berardi, Presidente del network GIOT di F.O.N.I.CA.P., ha presentato il network nazionale dei GIOT, evidenziando come la piattaforma possa rafforzare la rete interdisciplinare per la cura delle neoplasie toraco-polmonari. L’uso della piattaforma F.O.N.I.CA.P. e l’istituzionalizzazione delle Lung Unit potrebbero portare a progressi significativi nella diagnosi e cura dei tumori polmonari.

Prevenzione e diagnosi precoce

La prevenzione primaria (stop al fumo) e la diagnosi precoce sono essenziali. Il programma RISP (Rete Italiana Screening Polmonare) rappresenta una speranza concreta per migliorare la prognosi dei pazienti e garantire interventi di prevenzione sempre più efficaci.

Questa alleanza segna un passo importante nella lotta contro il tumore al polmone in Italia, puntando a migliorare la vita dei pazienti e a fornire loro le migliori cure possibili.