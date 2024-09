Flusso93: il nuovo singolo per Qanto Records

Pubblicità

Condividi

Dal 20 settembre 2024 in rotazione radiofonica “La spesa”, il nuovo singolo dei Flusso93 per Qanto Records disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale dal 13 settembre.

“La spesa” è il racconto della quotidianità di una coppia, descritta attraverso la lente musicale dei Flusso93. Il brano è una vera e propria rapsodia in versi che finisce per creare un clima di costante tensione e che si evolve secondo dopo secondo. Il racconto di un amore di coppia non è mai stato così entusiasmante: grazie al suo gioco di ritmi e melodie “La spesa” finisce per sorprendere l’ascoltatore durante tutto il percorso di ascolto.

Commentano gli artisti a proposito della canzone: “Abbiamo scritto questo brano che parla di normalità, della quotidianità di ognuno di noi, la quotidianità delle nostre coppie. Un giorno normale di spesa in cui però c’è il desiderio di fuggire dalle corsie del supermercato per tornare a casa e realizzare gli istinti d’amore. Accesi dal cioccolato, l’odore di casa del bucato e un po’ di peperoncino, i sogni proibiti fanno vibrare le nostre parole di amore e desiderio. Questo mix di emozioni e sensazioni è lo stesso che abbiamo cercato di ricreare con la rapsodia di stili musicali, un Sali e scendi di sound talvolta inaspettati, come le sensazioni in corpo”.

Pubblicità

A completare il cerchio artistico è stato realizzato un videoclip basato su sensualità ed ipnotismo. Due i particolari che lo caratterizzano: in primis il focus sulla prospettiva della ragazza protagonista che, nella banalità delle azioni quotidiane come il fare la spesa, riesce ad essere speciale e sensuale. Il secondo elemento caratterizzante è l’uso dei colori: l’alternarsi di una specifica gamma cromatica sembra voler imprimere la successione delle immagini come vere e proprie diapositive ed impressioni mentali.

L’abilità dei Flusso93 nel produrre suoni che rimangono impressi nella mente, unita ad un immaginario estetico ben definito, dona al loro stile una caratteristica peculiare e inconfondibile. La loro musica altrettanto non si limita ad essere ascoltata, ma diventa un percorso emotivo che abbraccia diversi momenti, mescolando quotidianità e straordinario, passione e frenesia con tranquillità e abitudine.

Guarda ora il videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=PJyIeXyQmz4

Biografia

Flusso93 è un duo rap bolognese formato da Francesco e Francesco (Frenz Paniko e De Vincenti), uniti da una straordinaria serie di coincidenze e dalla passione per la musica. La loro musica fonde influenze Pop, Dance e Synthwave, creando un sound unico e coinvolgente. Il progetto nasce a loro insaputa tra i banchi di scuola. Frenz, sempre con la testa fra le nuvole, era immerso nella musica e negli studi al conservatorio, mentre Fra, uno scrittore solitario, non osava rivelare le sue passioni nemmeno al suo compagno di merende.

Dopo l’adolescenza, quasi per gioco, è scoccata la scintilla che li ha portati a unire le loro strade nella musica, scegliendo come nome “Flusso93” per ricordare l’anno di nascita che segna l’inizio delle loro storie. Nel 2024, il duo ha pubblicato “Ghiaccio sulla pelle” con l’etichetta Qanto Records, e ora è pronto a lanciare il loro nuovo brano, “La spesa”.

“La spesa” (Qanto Records) è il nuovo singolo dei Flusso93 disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 13 settembre 2024 e in rotazione radiofonica dal 20 settembre 2024.

Facebook | Instagram | YouTube | Spotify | TikTok