FLASH – BCE: un rialzo da falchi ma un messaggio scritto da super colomba

A cura di Antonio Cesarano, Chief Global Strategist, Intermonte

La BCE ha risolto il compromesso tra falchi e colombe concedendo ai falchi il rialzo dei tassi e concedendo però alle colombe il richiamo esplicito ad una guidance molto vicina all’ipotesi di ultimo rialzo accompagnato da tassi fermi per un periodo di tempo lungo.

Based on its current assessment, the Governing Council considers that the key ECB interest rates have reached levels that, maintained for a sufficiently long duration, will make a substantial contribution to the timely return of inflation to the target.

Più in dettaglio

Di seguito la tabella aggiornata delle stime BCE con, tra parentesi, quelle di giugno:

La Lagarde ha dipinto una crescita con rischi al ribasso a fronte di uno scenario più contrastato per l’inflazione con rischi al rialzo derivanti dalla componente alimentare ed energetica e rischi al ribasso derivanti dal rallentamento della domanda. Ha inoltre aggiunto che buona parte della revisione al ribasso del taglio della crescita del Pil 2024 è collegata all’effetto trascinamento del 2023.

Con riferimento all’inflazione rimane comunque uno scenario di persistenza su livelli relativamente elevati ancora per diverso tempo.

Inflation continues to decline but is still expected to remain too high for too long.

Con riferimento all’ipotesi di accelerazione del QT, la Lagarde ha sottolineato che non è stato discusso delle vendite di titoli dal programma APP e neanche dei reinvestimenti del piano PEPP.

Infine, alla domanda se i tassi BCE abbiano raggiunto un picco e su quanto tempo i tassi saranno tenuti fermi ai livelli attuali, la Lagarde ha dichiarato che l’approccio BCE continua ad essere data dependent.

Il rialzo dei tassi apparentemente suona come una vittoria dei falchi ma di fatto il prezzo chiesto in cambio dalle colombe appare più alto del rialzo “venduto ai falchi”.

La frase contenente la guidance prima richiamata (e richiamata, letta e scandita più volte dalla Lagarde) fa esplicitamente riferimento al fatto che il livello raggiunto dai tassi, se mantenuto per un periodo sufficientemente lungo, consente di raggiungere il target di inflazione. A ciò si aggiunga la revisione al ribasso dell’inflazione 2025 (da 2,2 a 2,1), ossia molto vicina al target.

Tutti questi fattori, in un contesto di marcato calo della crescita, rappresentano fattori di garanzia per le colombe, con il rialzo di oggi il lavoro della Bce è arrivato al capolinea.

Utilizzando una metafora, è come se un proprietario di casa sommerso da offerte di acquisto, fosse entrato in agenzia con l’idea di non vendere la casa ma ne fosse uscito vendendola (contrariamente alle sue intenzioni) ad un prezzo ben più alto di quello di mercato.

In sintesi, un rialzo da falchi con un messaggio (la guidance insieme al ribasso stime di inflazione 2025) esplicito da colomba.

