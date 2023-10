FINTECH: CARDO AI LANCIA MARKET INTELLIGENCE, SOLUZIONE AS A SERVICE PER L’ANALISI DEL MERCATO DEI PRESTITI E DELLE CARTOLARIZZAZIONI IN EUROPA

Condividi

Analisi costantemente aggiornate del mercato europeo SME, RMBS e dei prestiti al consumo

Strumento innovativo a supporto di chi opera nella finanza strutturata, per analizzare trend di mercato ed effettuare benchmark di portafogli

Oltre 2 miliardi di dati standardizzati e un ampio ventaglio di metriche tailor-made

Milano, 09 ottobre 2023: Cardo AI – fintech che sviluppa tecnologie e algoritmi di intelligenza artificiale per la gestione del mercato della finanza strutturata e private debt – lancia Market Intelligence, piattaforma as a service di analisi del mercato europeo delle cartolarizzazioni SME, RMBS e dei prestiti al consumo.

La nuova soluzione, grazie alla tecnologia proprietaria della fintech, è in grado di analizzare oltre 25.000 rapporti sui prestiti della BCE, dell’ESMA e della FCA relativi a più di 1.200 transazioni, per un totale di circa 150 milioni di prestiti e 2 miliardi di dati[1]. Uno strumento rivoluzionario per la standardizzazione dei dati sulle diverse operazioni e geografie del mercato dei prestiti e delle cartolarizzazionieuropee. Pensato per banche e operatori della finanza strutturata, Market Intelligence offre metriche costantemente aggiornate per interpretare i trend attuali, effettuare comparazioni tra le diverse performance e permettere la creazione di benchmark di portafogli. In particolare, sono disponibili per ogni asset class molteplici metriche come il rapporto di morosità, il tasso di default (definizione standard o personalizzata), il rimborso anticipato, le garanzie collaterali e fornisce una panoramica delle caratteristiche di ogni tipo di prestito, sia a livello europeo che per singolo Paese.

Inoltre, la piattaforma può rispondere alle esigenze specifiche di ciascun target di possibili utilizzatori (quali banche, gestori di fondi, asset managers, prestatori di servizi fintech), adattando ogni visualizzazione in base a una serie di variabili, tra cui l’anno di erogazione del prestito, il paese di origine, l’industria di riferimento e il reddito del mutuatario, inclusa la possibilità di inserire metriche aggiuntive e personalizzate per casi d’uso specifici, creando un prodotto tailor-made in grado di supportare l’utente finale nell’analisi di serie storiche, valutazione di performance, analisi del rischio e attività di benchmarking. La flessibilità del servizio permette così una valutazione puntuale e costantemente aggiornata delle asset class e una gestione strategica del portafoglio.

Altin Kadareja, CEO e co-fondatore di Cardo AI commenta: “La nostra tecnologia proprietaria di ultima generazione ci permette di analizzare un vasto universo di dati per fornire informazioni chiave a supporto dei processi decisionali e del business dei nostri clienti. Con Market intelligence mettiamo questa capacità a disposizione di quanti sono interessati a comprendere le tendenze di mercato ed effettuare comparazioni tra le diverse performance. L’utilizzo dei dati a supporto dei processi decisionali e la capacità di operare velocemente, attraverso la tecnologia, rappresenta un fattore decisivo per il successo o il fallimento delle attività nei mercati finanziari. Con questo nuovo prodotto, un unicum nel suo genere, vogliamo offrire a quanti operano nel mercato della finanza strutturata in Europa uno strumento di analisi completo, avanzato e customizzato, in grado di implementare le capacità di valutazione e gestione del rischio in portafoglio”.

Fig.1 Market Intelligence – funzionalità e servizi