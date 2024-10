“Fidati di me” è il nuovo singolo di Sebba

Pubblicità

Da venerdì 18 ottobre 2024 sarà in rotazione radiofonica “FIDATI DI ME”, il nuovo singolo di SEBBA, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 4 ottobre.

“Fidati di me” è un brano che ha come tema principale la libertà. L’artista si presenta come seduttore, invitando la donna a liberarsi da chi la limita e ad esprimere pienamente la sua femminilità in totale libertà.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Ho pensato questo brano come un inno alla libertà femminile, spesso tenuta in gabbia da relazioni tossiche od ossessive. Mi piace pormi come oggetto del desiderio, quel desiderio che spesso la donna reprime per diverse cause e che diventa sempre più forte per questo motivo”.

Il videoclip di “Fidati di me”, diretto da Fabio Lipari, è stato girato nello splendido locale “Caffè Dalì” di Capo d’Orlando. Nel video, Sebba intrattiene un dialogo con una donna seducente, tra un bicchiere e l’altro.

Guarda il videoclip su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Jhg1E1gJ98g

Biografia

Sebba (Sebastiano Paterniti) è un cantautore siciliano. Musicista autodidatta, studente da diversi vocal coach conosciuti in ambito nazionale ed internazionale (Marco Vito, Fabio ed Ivan Lazzara), si esibisce con Cover Band per diversi anni, dal 2016, tra palchi e locali in Sicilia. Nel frattempo, inizia a scrivere e comporre frequentando vari studi di registrazione ed inizia la propria carriera da solista col nome d’arte Sebba nel 2021.

Si esibisce in diversi festival e concorsi, ad Area Sanremo nel 2020, vincendo il secondo posto al Premio Arte Sicilia 24 e arrivando alle semifinali del Fatti Sentire Festival nello stesso anno.

