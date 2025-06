Feto morto in ospedale a Piacenza: choc nei bagni del pronto soccorso

Sconvolgente scoperta all’alba: il corpo avvolto in un sacchetto, indagano i carabinieri

Un ritrovamento agghiacciante nel cuore della città

Alle prime luci dell’alba del 19 giugno 2025, una scena tragica ha scosso il pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza: un feto morto è stato rinvenuto all’interno di un bagno pubblico del reparto di emergenza, avvolto in un sacchetto con stracci insanguinati. A fare la drammatica scoperta è stata un’addetta alle pulizie, che ha subito allertato le forze dell’ordine.

Le indagini dei carabinieri e l’intervento della procura

Il Nucleo Operativo Radiomobile e il Nucleo Investigativo dei carabinieri sono intervenuti prontamente per delimitare la scena e avviare gli accertamenti. Sul posto anche il medico legale, la pm Daniela di Girolamo e il procuratore capo Grazia Pradella, a coordinare un’indagine che si preannuncia complessa. Al momento non è ancora chiara l’identità della madre, né le circostanze esatte che hanno portato al decesso.

Ipotesi al vaglio: aborto spontaneo o evento doloso?

La presenza di abbondanti tracce ematiche nel bagno e la collocazione del corpo fanno pensare a un aborto avvenuto in situ, ma non si esclude l’aborto clandestino o altre ipotesi. L’autopsia, già disposta sul corpicino, sarà decisiva per determinare età gestazionale, cause e tempi della morte.

Reazioni della comunità e interrogativi sulla sanità

L’episodio ha sconvolto la cittadinanza e sollevato domande su privacy, assistenza e sorveglianza nei presidi sanitari. L’ospedale, considerato un punto di riferimento per la provincia, è ora sotto i riflettori non solo per l’indagine in corso, ma anche per la necessità di rafforzare il sistema di prevenzione e supporto psicologico per le donne in difficoltà.

Il valore della tempestività e del rispetto

In un contesto tanto delicato, il rispetto della dignità umana e la rapidità delle indagini diventano elementi centrali per comprendere e prevenire eventi simili. Le forze dell’ordine, in collaborazione con il personale medico, stanno lavorando per fare chiarezza nel minor tempo possibile.

Domande e risposte

1. Dove è stato trovato il feto?

Nei bagni pubblici del pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza, al piano terra.

2. Chi ha fatto la scoperta?

Un’addetta alle pulizie, intorno alle 6:30 del mattino.

3. Come era stato nascosto il corpo?

Avvolto in un sacchetto insieme a stracci insanguinati, gettato in un cestino.

4. Le autorità hanno identificato la madre?

Al momento no, sono in corso accertamenti.

5. È confermata la causa della morte?

No, si attende l’autopsia per determinare le cause e il momento del decesso.

6. Cosa si sospetta al momento?

Si ipotizza un aborto spontaneo o un aborto clandestino, ma non si escludono altre piste.

7. Quali reazioni ha suscitato il caso?

Sconcerto nella comunità locale e nuove polemiche sulla gestione dei casi critici negli ospedali.

8. L’ospedale è sotto indagine?

Non direttamente, ma è coinvolto nell’inchiesta per chiarire le dinamiche e i possibili movimenti sospetti.

9. Sono previste nuove misure di sicurezza?

Non ancora, ma il caso potrebbe spingere a rivedere i protocolli interni.

10. Quando si avranno nuovi aggiornamenti?

Nelle prossime ore, dopo l’esito dell’autopsia e l’analisi delle telecamere.