Festival Dixieland a Trani: musica, tradizione e magia natalizia

Una rassegna che celebra jazz e swing nelle Vie del Natale

Il Festival Dixieland, organizzato da Palazzo delle Arti Beltrani in collaborazione con Visit Trani e il supporto della Città di Trani, continua a trasformare il centro storico in un vivace jazz club all’aperto. La magia della musica Dixieland e swing anima le strade principali e culmina nei concerti serali presso il Palazzo delle Arti Beltrani.

Dal ritmo trascinante delle marce itineranti (19:00-20:00) ai concerti (21:00) nella suggestiva atmosfera natalizia del Palazzo, l’esperienza musicale è coinvolgente e immersiva. La Apulia Dixie Swing Band, composta da musicisti pugliesi di talento, propone un repertorio che spazia dal jazz tradizionale di New Orleans ai brani italiani di artisti come Lelio Luttazzi e Nicola Arigliano.

Un programma ricco di emozioni musicali

La rassegna propone appuntamenti imperdibili fino al 4 gennaio 2025:

14 dicembre : Dixieland Jubilee

: Dixieland Jubilee 21 dicembre : Ritmi del Delta

: Ritmi del Delta 28 dicembre : Dixie in the City

: Dixie in the City 4 gennaio: Brass & Jazz: il Suono di New Orleans

Brani come China Boy, The Sheik of Araby e Buonasera Signorina accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale unico, arricchito da melodie natalizie.

I biglietti, al costo di 15 euro, sono disponibili presso Palazzo delle Arti Beltrani e online su VivaTicket.

Un’esperienza per tutta la famiglia

Le Vie del Natale offrono un’atmosfera accogliente con eventi che coinvolgono tutte le generazioni, invitando residenti e turisti a scoprire le bellezze di Trani in un clima festoso.