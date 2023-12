FEMMINICIDIO DI GIULIA CECCHETIN – La Società Italiana di Neurologia e il Collegio dei Professori Ordinari di Neurologia: dal cordoglio all’impegno per un cambiamento a tutti i livelli

Roma, 5 dicembre 2023. Femminicidio Cecchettin: necessario un cambio di passo a tutti i livelli. Le società scientifiche siano in prima linea per attuare la rivoluzione culturale raccomandata dal presidente Mattarella.

È quanto esprimono il Presidente della Società Italiana di Neurologia, Prof. Alessandro Padovani, e il Presidente della Giunta del Collegio dei Professori Ordinari di Neurologia, Prof. Massimo Filippi, in occasione dei funerali di Giulia Cecchettin che si svolgono oggi a Padova.

Giulia Cecchettin

“In questa triste giornata, oltre allo sgomento per quanto successo e alla vicinanza alla famiglia, è importante, come raccomandato dagli stessi familiari, fare in modo che la tragedia che ha colpito Giulia sia il punto da cui ripartire per realizzare concretamente il cambiamento auspicato da tempo ma che si fatica ancora a vedere, attraverso la promozione del ruolo femminile e il superamento degli stereotipi di genere – commentano il Prof. Padovani e il Prof. Filippi – Noi per primi all’interno della SIN, del Collegio dei Professori Ordinari di Neurologia, delle Università e degli Ospedali intendiamo portare avanti azioni concrete tese a diffondere la cultura del rispetto della donna in ogni forma e ambito e la valorizzazione dei talenti femminili per contribuire a combattere gli episodi di violenza di genere”.