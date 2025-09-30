Femminicidio a Paupisi: uccisa a sassate una donna di 49 anni

Il marito fermato a Campobasso: aveva portato con sé i due figli minori

La tragedia a Paupisi

Una donna di 49 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Paupisi, un piccolo comune del Beneventano. Il corpo presentava gravi ferite alla testa, causate da ripetuti colpi di pietra. Secondo le prime ricostruzioni, a compiere l’omicidio sarebbe stato il marito, un operaio 58enne, con il quale la vittima aveva avuto un violento litigio.

La fuga e la cattura del marito

Dopo il delitto, l’uomo si è dato alla fuga portando con sé i due figli minorenni, un ragazzo di 15 anni e una ragazza di 16. Le ricerche dei carabinieri si sono concluse alcune ore più tardi con il fermo dell’uomo a Campobasso, dove è stato trovato insieme ai ragazzi.

Le condizioni dei figli

I due adolescenti sono stati immediatamente presi in carico dai servizi sociali e dai militari. Sono in corso verifiche sulle loro condizioni psicologiche e sanitarie, data la gravità del trauma vissuto.

Una comunità sconvolta

La piccola comunità di Paupisi è sotto shock: amici e vicini descrivono la vittima come una donna riservata, molto legata ai figli. Il femminicidio ha suscitato dolore e indignazione, aggiungendosi alla lunga e drammatica lista di donne uccise in Italia in ambito familiare.