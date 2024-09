Federica G.: in radio “Tutto bene”

Pubblicità

Dal 13 settembre 2024 sarà in rotazione radiofonica “TUTTO BENE”, il nuovo singolo di Federica G. disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale dal 6 settembre.

“Tutto bene” è un brano che è stato composto nella fase iniziale del percorso di cura dall’anoressia di Federica. L’emozione che prevale sulle altre è la rabbia: una rabbia che nasce dalla sensazione di non avere il controllo sugli eventi della propria vita. La canzone descrive questo conflitto interiore e le parole che ho scritto sono un grido di lotta che testimonia la mia battaglia contro l’anoressia.

Commenta l’artista a proposito del brano: “Tutto bene è uno dei primi brani che ho composto. In quel periodo della mia vita molte persone mi chiedevano come stessi e si preoccupavano per me, ma non sapendo come spiegare quello stavo provando, rispondevo spesso “sto bene” oppure ‘va tutto bene’ nonostante non fosse così. Scrivere questo brano è stato liberatorio perché ero stanca di fingere che andasse tutto bene, e attraverso queste parole ho trovato il modo di urlare che non va sempre tutto bene.”

Federica G, nome d’arte di Federica Gianangeli, è una cantautrice maceratese nata nel 2003. S avvicina alla musica da piccola e inizia a scrivere i primi testi in adolescenza, dopo aver imparato a suonare la chitarra da autodidatta. Nel 2022, trasferitasi a Padova per frequentare l’università, inizia a lavorare al suo primo EP, concept album sui disturbi alimentari. Con la sua musica racconta di sé, delle sue esperienze personali e dei suoi sentimenti più intimi.

Nella primavera del 2024 escono i brani “Come fosse ieri” e “Sbarre”.

