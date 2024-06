Il fatturato dell’industria in crescita ad aprile: +0,8%, ma in calo su base annua

Il fatturato dell’industria in crescita ad aprile: +0,8%, ma in calo su...

Segnali di ripresa nel mercato interno

Il settore industriale italiano ha registrato un aumento del fatturato dello 0,8% ad aprile, grazie principalmente a un incremento sul mercato interno del 1,6% in valore e del 1,3% in volume, compensando una leggera flessione nelle esportazioni.

Aumento congiunturale ad aprile

Ad aprile 2024, il fatturato dell’industria italiana ha mostrato un segnale positivo, registrando un incremento dello 0,8% rispetto al mese precedente. Questo risultato è il frutto di una crescita moderata nel mercato interno, con un aumento del 1,6% in valore e del 1,3% in volume. Tuttavia, il mercato estero ha subito una lieve contrazione, con una diminuzione dello 0,6% in valore e dello 0,3% in volume.

Diminuzione tendenziale su base annua

Nonostante il dato positivo di aprile, il confronto con l’anno precedente mostra un quadro meno favorevole. Su base annua, il fatturato dell’industria ha registrato una diminuzione del 2% in valore, con un calo dell’1,7% sul mercato interno e del 2,5% su quello estero. In termini di volume, tuttavia, si osserva un leggero aumento dello 0,5%.

Il settore dei servizi in crescita

Parallelamente, il settore dei servizi ha mostrato una crescita significativa su base annua, con incrementi del 6,7% in valore e del 4,7% in volume. Questo dato indica una ripresa più robusta in questo segmento dell’economia rispetto al settore industriale.