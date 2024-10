“FAME”, il ritorno di Flora Vona: un pezzo moderno tra pop e influenze internazionali

Pubblicità

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “FAME”, il nuovo singolo di Flora Vona, cantante e attrice napoletana.

Scritto da Luca Chiaravalli, Lorenzo Buso, Andrea Pugliese e Andrea Bonomo, il brano segna il ritorno artistico di Flora Vona, che si conferma una delle voci più promettenti del panorama musicale italiano. La produzione del singolo è curata da M.C. Music Records di Marco Camasso, con distribuzione affidata a Ingrooves (Universal Music).

Ad accompagnare il singolo è già disponibile online il videoclip ufficiale, diretto dai registi Gabriel Cash e Riccardo Trentadue, che con la loro visione hanno saputo interpretare con immagini potenti e suggestive il messaggio profondo di “FAME”.

Guarda il video qui: YouTube

“FAME” non è solo un brano musicale, ma un vero e proprio manifesto di perseveranza. Con un sound che mescola pop ed elettro-ballad, il singolo esplora il desiderio irrefrenabile di vita, amore e successo, raccontando la “fame” di vivere intensamente ogni aspetto dell’esistenza. Flora Vona, con la sua sensibilità artistica, ha creato un pezzo moderno e dinamico, arricchito da influenze contemporanee e internazionali.

Spiega l’artista: “Il mio mondo interiore è la mia fonte di ispirazione. È lì che costruisco la mia identità e visualizzo ciò che desidero esprimere in quel preciso momento. Per me è fondamentale rimanere fedele alla mia essenza; solo così riesco a orientarmi nella giusta direzione, senza cedere ai luoghi comuni. Con “FAME”, ho voluto trasmettere l’importanza di non arrendersi mai e di rimanere autentici, sempre.”

Biografia

Nata a Napoli il 10 agosto, Flora Vona è un’artista poliedrica: cantante, attrice e laureata in Scienze dell’Educazione, con una specializzazione in Mediazione e Gestione dei conflitti. La sua carriera musicale vanta collaborazioni con artisti di grande rilievo come gli Audio 2 e Gianluca Grignani. Parallelamente alla musica, Flora ha intrapreso la carriera cinematografica: nel 2024 sarà protagonista del film “MYA” di Federico Moccia, al fianco di Gianluca Grignani.

Romantica, intraprendente e creativa, Flora Vona coniuga il suo talento musicale e attoriale con una personalità profonda e sfaccettata, che la rende una figura di spicco nel panorama artistico italiano.

Flora Vona è pronta a incantare il pubblico con la sua “FAME” di vita, amore e successo!

