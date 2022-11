FABIO MARTORANA – VENERDÌ 18 NOVEMBRE ESCE IN RADIO E IN DIGITALE “UN SENSO CHE NON VORREI” IL NUOVO SINGOLO

Dal 18 novembre 2022 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “Un senso che non vorrei”, il nuovo singolo di Fabio Martorana.

“Un senso che non vorrei” è un brano in cui prende vita la contrapposizione tra ciò che si prova quando finisce un rapporto e i bei ricordi indelebili che inevitabilmente affiorano dentro ognuno di noi facendoci provare emozioni uniche. La passione, la sensualità e l’amore, secondo il cantautore sono ingredienti indispensabili in un rapporto. Emozioni in continua evoluzione, un turbinio di sentimenti che Fabio Martorana ha voluto esprimere con una poesia in musica.

Commenta l’artista a proposito del brano: “L’ultimo stadio dell’evoluzione, quando finisce tutto ma non i ricordi che anzi crescono e si fanno sempre più forti e coinvolgenti, l’espressione giusta potrebbe essere ‘ti accorgi quanto ti manca, solamente quando non c’è più’, forse una frase fatta ma assolutamente vera. Sono mille i motivi per cui spesso siamo riluttanti nel dire mi manchi, ma sono anche mille i motivi per dirlo e alcuni di questi motivi sono rappresentati all’interno del testo.”

Il videoclip di “Un senso che non vorrei”, scritto e diretto dallo stesso Fabio Martorana, nasce dall’idea e dalla voglia di esprimere le emozioni e le sensazioni che si provano quando una relazione finisce, esaltando di più la parte sensuale e passionale di un rapporto, ingredienti importantissimi ma spesso messi da parte. Il video è stato girato in una villa sul lungomare di Sabaudia e in un locale a Cisterna di Latina (4Street).

Hanno partecipato alle riprese, oltre all’artista: Maria Guerriero, Fortunata Toscano, Roberta Crolla, Sara Bartoli, Matteo Morelli, Giancarlo Caruso, Denny Saulli.

Hanno collaborato anche Pierpaolo Salvaggio per le riprese e Azzurra Gherman per il trucco e parrucco.

Guarda qui il videoclip su YouTube:

Biografia

Siciliano di nascita, formato a Roma e abitante di Latina, classe 1981, ingegnere, cantautore, attore, imprenditore.

Fabio Martorana ha iniziato il suo percorso di studi prima al Teatro Siciliano come attore, musicista e cantante e successivamente presso l’Accademia Professione Artisti.

Frequenta corsi di perfezionamento, masterclass e laboratori con varie metodologie di apprendimento.

Ha conseguito due lauree, una in Scienze Della Formazione e l’altra in Ingegneria Civile.

Ha una grande passione per gli animali, ed in particolare per i cani, infatti viene spesso visto in compagnia del suo fedele dobermann, e ha anche conseguito il brevetto di addestratore cinofilo.

Ha all’attivo numerose performance teatrali e cinematografiche, tra cui la produzione di un proprio film “Oltre le nostre vite”, presente su tutte le piattaforme di streaming digitale. Vanta, inoltre, molteplici partecipazioni in programmi tv nazionali, ed è stato testimonial in vari spot pubblicitari (per ultimo lo spot di Iliad), e ha all’attivo cinque singoli.

Sito Web | Instagram | Facebook | Spotify | YouTube | Apple Music | Amazon Music