dal 30 gennaio all'1 febbraio 2025, produttori e buyer si incontrano a Bari per celebrare la qualità dell'olio evo italiano e creare nuove opportunità di business

Evolio expo 2025: l’eccellenza dell’olio d’oliva italiano in mostra a Bari

Il valore dell’export italiano di olio d’oliva

L’Italia è uno dei principali esportatori di olio d’oliva al mondo, con un fatturato che ha raggiunto 1,9 miliardi di euro nei primi sette mesi del 2024. Grazie alla crescente domanda internazionale, l’export italiano è aumentato del 7% in volume e del 61% in valore, una crescita significativa che riflette la qualità e la tradizione del made in Italy. Tra i principali importatori, gli Stati Uniti si distinguono, rappresentando il 29% dei volumi e il 31% dei ricavi totali.

Evolio expo: un evento per promuovere il made in Italy

Dal 30 gennaio all’1 febbraio 2025, la Fiera del Levante a Bari ospiterà evolio expo, una fiera internazionale B2B organizzata da Senaf e sostenuta da importanti istituzioni pugliesi e dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio. L’evento punta a consolidare i rapporti tra produttori italiani e mercati esteri, offrendo un’occasione unica di incontro con buyer internazionali e operatori specializzati nel settore dell’olio d’oliva.

L’eccellenza dell’olio italiano: qualità e diversità

L’Italia vanta oltre 500 varietà di olive da olio e una ricca tradizione di oli extravergine con denominazione d’origine (42 Dop e 8 Igp), posizionando il nostro Paese come punto di riferimento per la qualità nel settore. Evolio expo sarà una vetrina d’eccezione per i produttori italiani, che avranno l’opportunità di mostrare l’unicità del loro olio, radicata nella tradizione e nella identità territoriale.

Un’occasione di business e networking

Oltre a promuovere i prodotti italiani, evolio expo faciliterà connessioni strategiche tra produttori, acquirenti e altre figure chiave del settore, come responsabili acquisti della grande distribuzione, esperti del mondo Ho.Re.Ca. e professionisti del settore fuori casa, inclusi chef e personale di sala. Questa rete di contatti permetterà di valorizzare ulteriormente il patrimonio olivicolo italiano e di ampliare le opportunità di business sui mercati globali.

Formazione e aggiornamento per i professionisti del settore

L’evento offrirà anche momenti di approfondimento per i professionisti attraverso convegni, corsi di formazione, panel test e talk dedicati all’oleoturismo. Saranno coinvolti associazioni, istituzioni, espositori e visitatori, creando uno spazio di confronto e crescita per tutto il settore.

Il supporto di evolio expo per l’olio d’oliva italiano

Secondo Gaetano Frulli, Presidente di Nuova Fiera del Levante, evolio expo sarà una piattaforma strategica per favorire il dialogo tra produttori e buyer e promuovere le eccellenze del nostro olio. “L’obiettivo è supportare le imprese italiane affinché possano competere sul mercato globale, valorizzando la qualità del nostro olio evo e rafforzando l’immagine dell’Italia come leader nel settore”.

Italia: un protagonista del mercato internazionale

Ivo Nardella, Presidente di Senaf, sottolinea l’importanza della cultura del Mediterraneo e della qualità come simbolo del made in Italy: “L’olio d’oliva italiano è molto più di un alimento, è un segno di storia e identità.” evolio expo rappresenta l’eccellenza della filiera olivicola italiana e rafforza la nostra presenza sui mercati globali.