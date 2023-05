Eviosys super gli obiettivi sulle emissioni e guida il settore nel perseguimento di Net Zero (Zero Emissioni)

Condividi

Il gigante dell’imballaggio Eviosys è fiero di annunciare che per il secondo anno consecutivo ha superato i suoi obiettivi di riduzione di CO2 e COV, ottenendo la certificazione EcoVadis Gold.

Con una riduzione cumulativa del 15% dal 2020, l’azienda è già in anticipo rispetto al piano di riduzione del 20% entro il 2027. Tale progresso, conseguito nel 2022, mette Eviosys sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo Net Zero (Zero Emissioni) entro il 2050, come stabilito nell’Accordo di Parigi.

Riflettendo sugli impressionanti progressi di quest’anno, Laurent Leucio, Direttore EHS e Sostenibilità di Eviosys, ha dichiarato:

“Il rapporto ESG di quest’ anno dimostra la nostra assoluta dedizione alla sostenibilità. Risultati di questa portata possono essere raggiunti solo con un approccio olistico alla riduzione delle emissioni, come dimostra Eviosys assicurando che siamo tutti impegnati e investiamo in ogni fase della produzione e delle operazioni per limitare il nostro impatto ambientale e aiutare i nostri clienti a fare lo stesso “.