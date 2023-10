Europei di Calcio 2032: Italia e Turchia Co-Organizzatrici

È ufficiale: l’Italia e la Turchia ospiteranno congiuntamente l’edizione 2032 degli Europei di calcio. Questa decisione è stata annunciata dal Comitato Esecutivo dell’UEFA durante la sua riunione a Nyon. La candidatura congiunta tra i due paesi era stata formalizzata il 28 luglio dello scorso anno e ha ottenuto l’approvazione ufficiale.

La delegazione italiana presente a Nyon era guidata dal presidente della FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio), Gabriele Gravina, e rappresentava un passo cruciale verso il raggiungimento dell’accordo per ospitare uno degli eventi sportivi più prestigiosi del mondo.

Secondo i dettagli preliminari, le partite saranno equamente suddivise tra i due paesi co-organizzatori. Si prevede che Istanbul ospiterà la partita inaugurale, mentre la finale è prevista a Roma. Questa collaborazione offrirà un’opportunità straordinaria per entrambi i paesi di mostrare il loro amore per il calcio e di accogliere appassionati da tutto il mondo.

L’assegnazione dell’organizzazione degli Europei 2032 all’Italia e alla Turchia è un riconoscimento dell’impegno e della passione di entrambi i paesi per il calcio, oltre a rappresentare un’occasione unica per celebrare lo sport e la sua capacità di unire le nazioni in un clima di festa e competizione. Gli Europei del 2032 promettono di essere un evento memorabile per tutti gli appassionati di calcio.